СМИ: «Манчестер Сити» намерен приобрести Месси, если он решит покинуть «Барселону»

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» планирует заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, если аргентинец примет решение покинуть каталонский коллектив.

Как сообщает ESPN, «горожане» внимательно следят за конфликтом Месси с руководством «Барселоны».

Отмечается, что «Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за Месси, так как он находится в хороших отношениях с главным тренером Хосепом Гвардиолой, спортивным директором англичан Чики Бегиристайном и управляющим Ферраном Сориано.

Кроме того, «Сити» готов предложить Месси зарплату £50 млн в год.

Ранее Месси отреагировал на слова спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля, который рассказал, что футболисты команды были недовольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде и недостаточно выкладывались.