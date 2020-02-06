СМИ: «Манчестер Сити» намерен приобрести Месси, если он решит покинуть «Барселону»

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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» планирует заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, если аргентинец примет решение покинуть каталонский коллектив.
СМИ: «Манчестер Сити» намерен приобрести Месси, если он решит покинуть «Барселону»
  • Reuters

Как сообщает ESPN, «горожане» внимательно следят за конфликтом Месси с руководством «Барселоны».

Отмечается, что «Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за Месси, так как он находится в хороших отношениях с главным тренером Хосепом Гвардиолой, спортивным директором англичан Чики Бегиристайном и управляющим Ферраном Сориано.

Кроме того, «Сити» готов предложить Месси зарплату £50 млн в год.

Ранее Месси отреагировал на слова спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля, который рассказал, что футболисты команды были недовольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде и недостаточно выкладывались.

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