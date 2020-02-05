Месси ответил Абидалю на слова о недовольстве игроками «Барселоны» работой Вальверде

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на слова спортивного директора клуба Эрика Абидаля, который рассказал, что футболисты команды были недовольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде и недостаточно выкладывались.

«Если вы говорите подобное, то должны назвать имена игроков, иначе вы бросаете тень на всех», — написал Месси в сториз в своём Instagram.

Он также отметил, что каждый игрок должен сам нести ответственность за свои действия и отвечать за свои решения. При этом аргентинец подчеркнул, что именно футболисты ответственны за происходящее на поле.

«Мы являемся первыми, кто признаёт это. Те люди, которые принимают решение по спортивным вопросам, также должны взять на себя ответственность», — добавил Месси.

14 января «Барселона» объявила об отставке Вальверде и назначении на пост главного тренера Кике Сетьена.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Дембеле получил новую травму, ещё не восстановившись от предыдущей.