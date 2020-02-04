Футболист «Барселоны» Дембеле получил новую травму, ещё не восстановившись от предыдущей

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле получил серьёзную травму во время восстановления от предыдущего повреждения.

Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летний форвард получил полный проксимальный разрыв сухожилия правого бедра.

Ориентировочные сроки восстановления не называются.

С ноября 2019 года Дембеле восстанавливался после разрыва бицепса правой ноги. В нынешнем сезоне, старт которого он также пропустил из-за повреждения, француз сыграл всего в девяти матчах, записав в свой актив один гол.

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