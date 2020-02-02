Дебют Смолова в Испании, рекорд Холанда и 22-очковое лидерство «Ливерпуля»: как стартовал футбольный уикенд в Европе

Фёдор Смолов дебютировал в составе «Сельты», проведя на поле 12 минут в матче с «Валенсией», за которую из-за травмы не сыграл Денис Черышев. «Реал» одержал победу в дерби над «Атлетико» и увеличил отрыв от «Барселоны» до шести очков. «Ливерпуль» после разгрома «Саутгемптона» заработал рекордное для АПЛ преимущество в 22 очка над второй командой чемпионата Англии. Новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил уже семь мячей в трёх дебютных матчах в Бундеслиге. RT рассказывает о самых интересных событиях дня в европейском футболе.

Новый рекорд «Ливерпуля»

Едва ли не каждый тур чемпионата Англии «Ливерпуль» бьёт какой-нибудь рекорд. По итогам субботних матчей 25-го тура подопечные Юргена Клоппа отличились в очередной раз — их промежуточный отрыв от второго места, на котором располагается «Манчестер Сити», увеличился до 22 очков. Никогда прежде в АПЛ такого не было.

Очередной жертвой «Ливерпуля», которому до титула остаётся выиграть всего семь игр из 13, стал «Саутгемптон» — 4:0. Причём предматчевые расклады такого исхода не предвещали — у мерсисайдцев мог наступить спад из-за четвёртой игры за десять дней, а их соперники в январе успели обыграть «Лестер» и «Тоттенхэм». Гости действительно смотрелись предпочтительнее в первом тайме, но Алисон не позволял им отличиться.

А после перерыва «Ливерпуль» заиграл в своё удовольствие. Второй тайм начался с гола Алекса Окслейда-Чемберлена, пробившего низом с периметра штрафной. Вскоре Роберто Фирмино прекрасно открылся под заброс у чужой штрафной и сделал пас Джордану Хендерсону. К окончательному разгрому гостей привёл дубль Мохаммеда Салаха, которому ассистировали оба героя предыдущего голевого эпизода. Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ насчитывает уже 16 матчей подряд.

Центральным матчем 25-го тура можно было назвать встречу «Лестера» и «Челси», по итогам которой «лисы» могли бы вернуться в борьбу за второе место с «Манчестер Сити». Однако никак не усилившиеся за зиму лондонцы отобрали два очка у хозяев поля.

К 64-й минуте «Лестер» вёл со счётом 2:1 — оба мяча в составе «Челси» пропустил Вилли Кабальеро, которого Фрэнк Лэмпард впервые в сезоне выпустил вместо Кепы Аррисабалаги. Однако гостям удалось избежать поражения благодаря второму голу Антонио Рюдигера, забившего после розыгрыша штрафного. Несмотря на спасение, дела у «Челси» всё равно идут плохо — из пяти последних матчей в АПЛ лондонцы выиграли всего один и застряли на четвёртом месте турнирной таблицы.

Впрочем, ещё хуже дела обстоят у «Манчестер Юнайтед». Подопечные Уле-Гуннара Сульшера не смогли на своём поле обыграть «Вулверхэмптон», с которым перед туром делили пятое место в турнирной таблице. В стартовом составе впервые вышел новичок манкунианцев Бруну Фернандеш, купленный у «Спортинга» за €55 млн, однако помочь команде он не смог и закончил матч с жёлтой карточкой.

Осечкой «Манчестера» воспользовался «Шеффилд Юнайтед», одолевший «Кристал Пэлас» благодаря автоголу вратаря Висенте Гуайты и поднявшийся на пятое место. Теперь клуб входит в зону еврокубков и может даже задуматься о том, чтобы догнать «Челси», до которого остаётся пять баллов.

Дебют Смолова после мадридского дерби

Призванное украсить 22-й тур Примеры дерби «Реала» и «Атлетико» уже давно не радует своей принципиальностью. Подопечные Диего Симеоне в последний раз побеждали в Суперкубке УЕФА 2018 года, а в чемпионате Испании «Реал» не проигрывал «Атлетико» с февраля 2016-го. Нынешний сезон матрасники проводят слабее предыдущих, так что команде Зинедина Зидана не составило труда улучшить статистику противостояния.

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Впрочем, по итогам первого тайма «Реал» не смог повести в счёте, и Зидану даже пришлось проводить двойную замену в перерыве, заодно меняя тактическую схему. После этого «сливочные» перешли в наступление и добились своего. Карим Бензема подставил ногу под прострел Ферлана Менди и отличился во втором матче подряд. «Атлетико» безуспешно пытался отыграться, но в обороне в этот день особенно надёжно играл Серхио Рамос.

Счёт до конца встречи не изменился, и «сухарь» Тибо Куртуа помог «Реалу» обновить клубный рекорд: галактикос впервые не пропустили больше 13 мячей в 22 матчах Примеры. Заодно мадридцы укрепили свои лидерские позиции, оторвавшись на шесть очков от «Барселоны», которую в воскресенье ждёт встреча с «Леванте».

Субботняя часть 22-го тура Примеры завершалась матчем, который должен был стать особенно интересным российским болельщикам. «Валенсия» Дениса Черышева принимала на своём поле «Сельту», за которую теперь играет Фёдор Смолов. Однако их очного противостояния не случилось — Черышев пропускал игру из-за травмы, а Смолов начинал матч на скамейке запасных.

Лишь после того, как «Сельта» пропустила на 78-й минуте, российский нападающий вышел на поле спасать положение. Но ни у него, ни у партнёров сделать это не получилось. Смолов отметился лишь ударом в створ, который без труда заблокировал защитник Габриэл Паулиста. «Валенсия» благодаря этой победе обошла «Атлетико» и поднялась в зону Лиги чемпионов, а «Сельта» осталась в тройке худших команд турнирной таблицы.

Катастрофа «Ромы»

«Рома» всё дальше и дальше отходит от лидирующей тройки в чемпионате Италии. В субботнем матче с «Сассуоло» столичный клуб потерпел очень неприятное поражение. Уже к 26-й минуте гости уступали со счётом 0:3 после дубля Франческо Капуто и точного удара Филиппа Джуричича.

Игрокам «Ромы» надо отдать должное — они не теряли надежды спасти матч и даже после удаления сократили отставание до минимального. Но сразу после этого Жереми Бога забил четвёртый мяч в ворота Пау Лопеса. Римляне уже ощутимо отстают от лидирующей тройки Серии А («Ювентус», «Интер» и «Лацио») и рискуют выпасть даже из зоны Лиги чемпионов, если «Аталанта» дома обыграет «Дженоа».

Два рекорда дортмундских феноменов

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продолжает переписывать историю немецкой Бундеслиги. 19-летний талант вновь результативно сыграл за свою новую команду, теперь уже во встрече с «Унионом» (5:0). Сначала норвежец на 18-й минуте удвоил счёт после гола Джейдона Санчо, а в середине второго тайма забил пятый мяч своей команды, воспользовавшись пасом пяткой от Юлиана Брандта.

Холанд забил семь мячей в трёх дебютных матчах, чего до него никто ещё не делал в чемпионате Германии. Удивительно, но на это ему потребовалось всего 136 минут — именно столько он провёл на поле в составе дортмундцев. Рекордсменом стал и Санчо: он забил уже 25 мячей до своего 20-летия, которое состоится 25 марта. До него лучшими бомбардирами в таком возрасте были Кай Хаверц и Хорст Кёппель, оформившие по 24 гола в Бундеслиге.

Результативность двух вундеркиндов позволила «Боруссии» одержать третью победу подряд, причём во всех трёх играх команда забила по пять мячей. Заодно дортмундцы поднялись на третье место в турнирной таблице, воспользовавшись ничьей прямых конкурентов — «Лейпцига» и тёзок из Мёнхенгладбаха (2:2).

Гладбахцы вполне могли рассчитывать на победу — уже к 35-й минуте они вели в два мяча благодаря голам Алассана Плеа и Йонаса Хофмана. Но удаление автора первого гола не позволило гостям набрать три очка. За минуту до финального свистка Кристофер Нкунку спас «Лейпциг» от поражения.

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Ничьей в центральном матче субботы также воспользовалась «Бавария». Впервые за 14 туров мюнхенцы возглавили турнирную таблицу Бундеслиги. Их победная серия увеличилась до шести игр благодаря удачному выезду в гости к «Майнцу». Уже к 26-й минуте Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Тьяго Алькантара создали отрыв в счёте, который проигравшие пять из шести последних матчей хозяева ликвидировать не могли. Их хватило только на то, чтобы забить один мяч Мануэлю Нойеру прямо перед перерывом. Теперь «Бавария» на одно очко опережает «Лейпциг» и на три — обе «Боруссии».

Успех ПСЖ, провал «Монако»

«Пари Сен-Жермен» впервые в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции выиграл с разницей в пять мячей. Произошло это во встрече с «Монпелье», который к приезду в Париж одержал три победы подряд и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.

Оказать достойное сопротивление лидеру Лиги 1 гости не смогли из-за раннего удаления Димитри Берто на 17-й минуте — к этому моменту в их воротах уже побывал мяч, забитый Пабло Сарабией. До конца первого тайма испанец успел ещё отдать голевой пас Анхелю Ди Марии, а автогол Даниэля Конгре позволил ПСЖ повести к перерыву с разгромной разницей.

Во втором тайме по разу отличились Килиан Мбаппе, оставшийся недовольным своей скорой заменой после этого, и Лейвин Курзава. Эдинсон Кавани, которому не удалось в минувшее трансферное окно перебраться в «Атлетико», вышел на замену и забил шестой мяч после ещё одного удаления «Монпелье», но взятие ворот отменил VAR. ПСЖ комфортно лидирует в чемпионате, имея 55 очков по итогам 22 туров.

В «Монако» впору объявлять новый кризис. Команда Александра Головина проиграла третий подряд матч, на этот раз уступив предпоследнему клубу Лиги 1 «Ниму». Сначала форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер вернулся на первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона, но затем Флорьян Мигель сравнял счёт, а на 32-й минуте сразу два игрока «Монако» получили прямые красные карточки — Тьемуэ Бакайоко за грубую игру, а Желсон Мартинш за толчок арбитра. Вышедший на замену Головин спасти команду от итогового поражения со счётом 1:3 уже никак не мог.