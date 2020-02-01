«Ливерпуль» одержал 16-ю победу подряд в АПЛ

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«Ливерпуль» крупно обыграл «Саутгемптон» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» одержал 16-ю победу подряд в АПЛ
  • © James Wilson via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Игра состоялась в Ливерпуле и закончилась со счётом 4:0.

В составе хозяев дубль оформил Мохамед Салах, также отличились Алекс Окслейд-Чемберлен и Джордан Хендерсон.

Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала 16-й подряд.

«Ливерпуль» набрал 73 очка и укрепил лидерство в чемпионате Англии. «Саутгемптон» с 31 очком занимает 11-е место.

Ранее «Лестер» и «Челси» не выявили победителя в матче 25-го тура АПЛ.

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