«Ливерпуль» одержал 16-ю победу подряд в АПЛ
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Игра состоялась в Ливерпуле и закончилась со счётом 4:0.
В составе хозяев дубль оформил Мохамед Салах, также отличились Алекс Окслейд-Чемберлен и Джордан Хендерсон.
Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала 16-й подряд.
«Ливерпуль» набрал 73 очка и укрепил лидерство в чемпионате Англии. «Саутгемптон» с 31 очком занимает 11-е место.
Ранее «Лестер» и «Челси» не выявили победителя в матче 25-го тура АПЛ.