«Ливерпуль» одержал 16-ю победу подряд в АПЛ

«Ливерпуль» крупно обыграл «Саутгемптон» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра состоялась в Ливерпуле и закончилась со счётом 4:0.

В составе хозяев дубль оформил Мохамед Салах, также отличились Алекс Окслейд-Чемберлен и Джордан Хендерсон.

Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала 16-й подряд.

«Ливерпуль» набрал 73 очка и укрепил лидерство в чемпионате Англии. «Саутгемптон» с 31 очком занимает 11-е место.

Ранее «Лестер» и «Челси» не выявили победителя в матче 25-го тура АПЛ.