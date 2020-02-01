«Лестер» и «Челси» не выявили победителя в матче 25-го тура АПЛ

«Лестер» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лестере и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд в дебюте второго тайма благодаря голу Антонио Рюдигера. На 54-й минуте Харви Барнс восстановил равенство в игре, а через 10 минут повели уже хозяева — отличился Бенджамин Чилвел. На 71-й минуте Рюдигер оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

«Лестер» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» располагается на одну строчку ниже, имея 41 очко в активе.

Ранее сообщалось, что футболист «Челси» Виллиан летом перейдёт в «Барселону».