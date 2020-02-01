СМИ: Футболист «Челси» Виллиан летом перейдёт в «Барселону»

Полузащитник английского «Челси» Виллиан летом станет футболистом испанской «Барселоны».

Как сообщает Marca, игрок уже достиг соглашения о переходе в стан сине-гранатовых.

Действующий контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года, и бразилец отказался его продлевать.

В нынешнем сезоне Виллиан провёл 30 матчей в составе лондонского коллектива, в которых забил пять мячей и сделал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Наполи» отказал «Челси» в продаже Мертенса за €8 млн.