СМИ: Футболист «Челси» Виллиан летом перейдёт в «Барселону»
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Как сообщает Marca, игрок уже достиг соглашения о переходе в стан сине-гранатовых.
Действующий контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года, и бразилец отказался его продлевать.
В нынешнем сезоне Виллиан провёл 30 матчей в составе лондонского коллектива, в которых забил пять мячей и сделал столько же результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Наполи» отказал «Челси» в продаже Мертенса за €8 млн.