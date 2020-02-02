Трансферы на вырост: как переходы ведущих российских форвардов могут быть полезны для сборной

Зимой сразу несколько ведущих российских нападающих решились сменить клубную прописку. Александр Соболев пошёл на повышение в «Спартак». Николай Комличенко вернулся в РПЛ, а Фёдор Смолов, напротив, уехал в Европу. Всем им данные переходы могут пойти только на пользу. RT объясняет, как Артём Дзюба в преддверии Евро-2020 может столкнуться с серьёзной конкуренцией в сборной России и почему это выгодно национальной команде.

В тени Дзюбы

За последние два года поклонники сборной России успели привыкнуть к тому, что в атаке команда может рассчитывать лишь на одного человека — Артёма Дзюбу. После домашнего чемпионата мира он превратился в её лидера, капитана и системообразующего игрока. Станислав Черчесов застолбил за форвардом «Зенита» место на острие нападения, которое тот освобождал лишь в случае травм.

Вот и в прошлом году Дзюба попал в стартовый состав сборной во всех десяти матчах отборочного этапа Евро-2020, а меняли его только четырежды, чтобы дать передохнуть или предоставить немного игрового времени резервистам. Они в сумме наиграли 114 минут. Больше всех провёл на поле Фёдор Смолов (44 минуты). Далее идут Николай Комличенко (38) и Фёдор Чалов (33).

При этом Дзюба регулярно получал место в основе абсолютно по праву, ведь в квалификации первенства континента он забил девять мячей, отдал пять результативных передач и сделал всё для того, чтобы национальная команда досрочно отобралась на Евро.

Однако отсутствие альтернативы Артёму пугало — в случае травмы или дисквалификации полноценно заменить капитана было некем. Смолов хандрил в «Локомотиве» и регулярно получал травмы. Комличенко много забивал в чемпионате Чехии, но это не впечатляло тренеров сборной. А Чалова в команде Станислав Черчесов не видел. Наконец, забивший десять мячей на старте сезона РПЛ Александр Соболев ограничился ознакомительным сбором.

Что может ждать Россию в случае отсутствия Дзюбы, наглядно показала концовка 2018-го, когда в нападении играл натурализованный бразилец Ари, перешагнувший 30-летний рубеж. А к вызовам в национальную команду Антона Заболотного болельщики относились с юмором.

Соболев в «Спартаке» и Смолов в Европе

Сложившаяся в преддверии Евро-2020 ситуация настораживала, но зимой произошло сразу несколько трансферов, которые могут создать серьёзную конкуренцию в атаке сборной.

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Для начала в «Динамо» из «Млады Болеслав» перебрался Комличенко. Николай был близок к возвращению в РПЛ ещё в прошлом году, но тогда руководству чешского клуба не удалось договориться с ЦСКА. По информации СМИ, зимой, помимо армейцев, на воспитанника «Краснодара» претендовали «Рубин» и «Динамо». В результате форвард перебрался в стан бело-голубых.

Пока данный шаг выглядит для футболиста правильным со всех точек зрения. Во-первых, он пошёл на повышение, ведь уровень чемпионата России выше первенства Чехии. Во-вторых, в Москве на Комличенко наверняка будут делать ставку. В первой части сезона «Динамо» испытывало серьёзные проблемы в атаке. Приход Николая станет для тренерского штаба настоящим спасением. Поэтому он имеет все шансы повторить путь Вячеслава Караваева, который после возвращения из Европы оказался востребован и в сборной.

Следом сменил клубную прописку Соболев. За Александра также боролись несколько топ-клубов, но в итоге он выбрал «Спартак». С одной стороны, аренда в столицу выглядит достаточно рискованной для футболиста. Ведь в «Крыльях Советов» он регулярно получал игровую практику, а в «Спартаке» столкнётся с серьёзной конкуренцией, да и болельщики в Москве куда требовательнее, чем в Самаре.

С другой стороны, «Спартак», как и «Динамо», в первой части сезона остро нуждался в мощном центрфорварде. Летом клуб продал Зе Луиша с Луисом Адриано, но полноценно заменить их так и не смог. Андре Шюррле, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон — все они не способны действовать на острие.

К тому же швед с аргентинцем хороши в скоростных атаках, но в большей части встреч РПЛ коллективу Доменико Тедеско приходится взламывать насыщенную оборону уступающих в классе соперников. И в таких играх крайне полезен будет фактурный высокий Соболев, грамотно цепляющийся за верховые мячи. Некоторые неслучайно сравнивают Александра с Дзюбой, хотя самому нападающему такое сравнение не нравится.

Наконец, всерьёз удивил болельщиков Смолов, который за день до закрытия трансферного окна в Европе отправился в аренду в испанскую «Сельту». Тяжело предположить, сумеет ли проявить себя в Примере форвард, ведь команда из Виго борется за выживание и очень мало забивает.

Но риск футболиста вполне оправдан. В «Локомотиве» он так и не смог до конца раскрыться и к тому же часто травмировался. Складывалось впечатление, что Фёдор попросту потерял желание играть, а потому решился на отъезд в Европу. И если Смолов проявит себя в «Сельте», то сборная получит ещё одного сильного нападающего.

Приятная головная боль

Таким образом, в преддверии чемпионата Европы Черчесов может получить приятную головную боль из-за широкого выбора забивных нападающих, а Дзюба — сильных конкурентов. Впрочем, представить, что Артём не будет играть в старте на Евро, практически невозможно.

Но вполне вероятен вариант, при котором Станислав Саламович решит в некоторых матчах сделать ставку на дуэт нападающих. При нём сборная в последний раз действовала по такой расстановке ещё в 2018-м в товарищеском матче с Францией, и Алексей Миранчук тогда исполнял скорее роль оттянутого форварда.

Но и большого выбора нападающих у Черчесова не было. Сначала он делал ставку на Смолова, потом на Дзюбу. Если же Соболев, Чалов, Комличенко и тот же Смолов весной будут регулярно забивать, Станислав Саламович вполне может пойти на эксперименты.

К тому же на Евро россиянам как минимум предстоит взламывать насыщенную оборону сборной Финляндии, и сделать это силами одного Дзюбы будет сложно. Зато Артём способен составить крайне сильный и разносторонний дуэт с быстрым и подвижным Смоловым или Чаловым. В своё время Георгий Ярцев так использовал Александра Кержакова и Дмитрия Булыкина. А в случае необходимости штурма чужих ворот на помощь Артёму могут выйти такие же мощные Соболев или Комличенко.