Смолов успешно прошёл медосмотр и определился с номером в «Сельте»

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Российский нападающий Фёдор Смолов прошёл медицинское обследование в новом клубе.
Смолов успешно прошёл медосмотр и определился с номером в «Сельте»
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Как сообщается в Twitter «Сельты», в испанском клубе Смолов будет выступать под номером 9. Также пресс-служба команды информирует, что россиянин успешно прошёл медицинский осмотр.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива». Испанский клуб имеет право выкупить нападающего по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Смолов, Комличенко и Соболев не советовались с тренерским штабом сборной России перед трансферами.

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