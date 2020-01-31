Смолов успешно прошёл медосмотр и определился с номером в «Сельте»
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Как сообщается в Twitter «Сельты», в испанском клубе Смолов будет выступать под номером 9. Также пресс-служба команды информирует, что россиянин успешно прошёл медицинский осмотр.
Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива». Испанский клуб имеет право выкупить нападающего по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Смолов, Комличенко и Соболев не советовались с тренерским штабом сборной России перед трансферами.