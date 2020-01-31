Смолов, Комличенко и Соболев не советовались с тренерским штабом сборной России перед трансферами

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переходы футболистов национальной команды Фёдора Смолова и Николая Комличенко.
Смолов, Комличенко и Соболев не советовались с тренерским штабом сборной России перед трансферами
  • РИА Новости

«Сразу скажу, что до переходов мы не общались с футболистами, уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Он отметил, что Комличенко связался с ним уже после перехода в «Динамо».

«Смолов, наоборот, покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев, в свою очередь, впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьёзный вызов. Повторюсь, мы не давали футболистам рекомендаций, будем анализировать их выступления за «Динамо», «Сельту» и «Спартак», — добавил специалист.

Смолов на правах аренды перешёл из «Локомотива» в испанскую «Сельту», Комличенко, выступавший за чешский «Млада-Болеслав», стал игроком московского «Динамо»,  а «Спартак» арендовал Соболева у самарских «Крыльев Советов».

Ранее футболист «Гамбурга» Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в «Динамо».

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