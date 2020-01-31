Футболист «Гамбурга» Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»

Защитник немецкого «Гамбурга» и сборной Греции по футболу Кириакос Пападопулос прокомментировал слухи о возможном переходе в московское «Динамо».

«Динамо»? Ничего не могу сказать про это, я не перехожу в этот клуб», — приводит слова Пападопулоса «Чемпионат».

По данным СМИ, 27-летний грек в ближайшее время планировал прилететь в Москву для переговоров с «Динамо».

Пападопулос играет за «Гамбург» с 2017 года. В его активе три гола и одна голевая передача в 51 матче. В разное время он также играл в немецких клубах «Байер» и «Шальке», с которым стал победителем Кубка и Суперкубка Германии, а также в греческом «Олимпиакосе», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка Греции.

Ранее отчим Кокорина заявил, что переход футболиста в «Динамо» не обсуждается.