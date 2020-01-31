Футболист «Гамбурга» Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»

Короткая ссылка
Защитник немецкого «Гамбурга» и сборной Греции по футболу Кириакос Пападопулос прокомментировал слухи о возможном переходе в московское «Динамо».
Футболист «Гамбурга» Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»
  • © Daniel Reinhardt/dpa
  • globallookpress.com

«Динамо»? Ничего не могу сказать про это, я не перехожу в этот клуб», — приводит слова Пападопулоса «Чемпионат».

По данным СМИ, 27-летний грек в ближайшее время планировал прилететь в Москву для переговоров с «Динамо».

Пападопулос играет за «Гамбург» с 2017 года. В его активе три гола и одна голевая передача в 51 матче. В разное время он также играл в немецких клубах «Байер» и «Шальке», с которым стал победителем Кубка и Суперкубка Германии, а также в греческом «Олимпиакосе», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка Греции.

Ранее отчим Кокорина заявил, что переход футболиста в «Динамо» не обсуждается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить