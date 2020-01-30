Отчим Кокорина заявил, что переход футболиста в «Динамо» не обсуждается

Отчим и агент нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов ответил на вопрос по поводу возможного перехода в московское «Динамо».

«Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается», — цитирует Логинова Sport24.

Он также отказался комментировать слухи по поводу расторжения контракта с «Зенитом».

Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в приобретении Кокорина.