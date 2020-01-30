Источник: «Локомотив» заинтересован в приобретении Кокорина

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Московский футбольный клуб «Локомотив» интересуется нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным.
Источник: «Локомотив» заинтересован в приобретении Кокорина
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Как сообщает журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале, железнодорожники хотят заполучить форварда уже в зимнее трансферное окно, так как клуб ищет усиление в атакующую линию.

Тем не менее многое будет зависеть от «Зенита». Пока неясно, сможет ли Кокорин договориться с сине-бело-голубыми о трансфере или расторжении контракта.

Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.

Ранее Кокорин высказался по поводу возможного расторжения контракта с «Зенитом».

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