Кокорин высказался по поводу возможного расторжения контракта с «Зенитом»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос о возможном расторжении контракта с клубом.

«Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт — пока непонятно», — цитирует Кокорина ТАСС.

Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.

Ранее сообщалось, что Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и продолжить карьеру в Европе.