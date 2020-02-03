Удаление Зинченко, дубль за 100 секунд с передач Месси и достижения Роналду: события воскресенья в европейском футболе

«Тоттенхэм» благодаря удалению Александра Зинченко обыграл «Манчестер Сити» и не позволил подопечным Хосепа Гвардиолы сократить 22-очковое отставание от «Ливерпуля» в чемпионате Англии. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси двумя голевыми пасами с разницей в 100 секунд сделал Анссумане Фати самым молодым автором дубля в Примере. Криштиану Роналду реализовал два пенальти в матче «Ювентуса» с «Фиорентиной» и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории футбола. «Аякс» одержал победу над ПСВ в главном противостоянии Нидерландов благодаря голу Квинси Промеса.

Конец чемпионской гонки в Англии

25-й тур Английской премьер-лиги завершался новым витком противостояния Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы, которые встречались впервые после того, как португалец возглавил «Тоттенхэм». Причём «Манчестер Сити» надо было обязательно побеждать в гостях, чтобы ликвидировать рекордное отставание от «Ливерпуля».

Однако после этого матча чемпионскую гонку в Англии фактически можно объявить завершённой. «Сити» потерпел поражение со счётом 0:2, не реализовав целый ряд моментов у ворот лондонцев.

Самый опасный них был в концовке первого тайма, когда гости получили право на пенальти спустя две минуты после того, как было решено использовать VAR для разбора фола Сержа Орье на Серхио Агуэро. Но Илкай Гюндоган с точки не смог переиграть Уго Льориса — с игроками «Манчестера» это случилось в четвёртый раз за последние шесть попыток. На добивании игроки обеих команд повздорили, и арбитр вынес предупреждения Александру Зинченко и Тоби Алдервейрелду, хотя они не были единственными зачинщиками беспорядков.

Эта жёлтая карточка украинскому полузащитнику в итоге напрямую повлияла на исход игры. Во втором тайме он был ещё раз наказан за срыв атаки и удалён. Последовавшие штрафной и угловой привели к голу Стивена Бергвейна. Такое развитие событий полностью деморализовало игроков «Сити», и спустя восемь минут Сон Хын Мин удвоил счёт. Это был лишь второй удар игроков «Тоттенхэма» в створ чужих ворот.

В оставшееся время матча гости ничем не сумели ответить, да и с нереализованным пенальти и огромными ошибками в защите они не заслуживали даже ничьей. После этой игры бывший футболист Гари Линекер предложил начать разыгрывать новый сезон АПЛ прямо сейчас, так как «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 22 очка, отыграть которые возможно только в теории. У «Тоттенхэма» же сезон, можно сказать, только начинается — подопечные Моуринью на четыре очка подобрались к зоне Лиги чемпионов и явно намерены побороться за право выступать в самом престижном клубном турнире Европы.

В воскресенье в Англии также состоялся матч между «Бёрнли» и «Арсеналом», предсказуемо закончившийся ничьей, — именно к этому результату весь сезон тяготеют лондонцы. Обе команды не реализовали ни один из своих двух ударов в створ ворот, и к финальному свистку на табло продолжали гореть нули.

В 25 матчах АПЛ в этом сезоне «Арсенал» довольствовался ничьими 13 раз, что стало самым высоким показателем с сезона-1980/81, когда «Манчестер Юнайтед» 15 раз за тот же промежуток делил очки со своими соперниками.

Двойные залпы итальянских лидеров

«Ювентус» вернулся на победные рельсы после поражения от «Наполи». В 22-м туре чемпионата Италии туринский клуб на своём поле разгромил «Фиорентину» и первым в Серии A достиг отметки в 1600 выигранных матчей за время своего существования.

Героем встречи стал Криштиану Роналду, оформивший дубль, при этом ни разу не отличившийся с игры, после чего Маттейс де Лигт в компенсированное время установил окончательный счёт — 3:0.

Португалец воспользовался двумя пенальти после использования VAR на 40-й и 80-й минутах. Он реализовал уже 126 одиннадцатиметровых за карьеру из 151 попытки. Заодно Роналду стал автором 50 голов в составе «Ювентуса» и продлил результативную серию до девяти матчей — в клубе до него это делал только Давид Трезеге.

Самым же впечатляющим достижением нападающего стало то, что он вышел на третье место по голам в официальных матчах во всех турнирах, обойдя Герда Мюллера. Португалец с 722 мячами теперь уступает только Пеле (767) и Ромарио (734).

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Но результативность Роналду не позволяет «Ювентусу» уверенно чувствовать себя на первом месте в турнирной таблице. Туринцев продолжают преследовать несколько команд, в число которых выходит «Лацио», разгромивший СПАЛ со счётом 5:1. Уже к 38-й минуте матча два игрока римского клуба оформили дубли. Чиро Иммобиле забил уже 25 мячей в 21 матче — для Италии это лучшее достижение с 1959 года. Два гола также записал на свой счёт бывший игрок «Локомотива» Фелипе Кайседо.

«Лацио» уступает «Ювентусу» пять очков, но имеет одну игру в запасе. Пока же ближе всех к туринскому клубу располагается «Интер», уступающий бьянконери всего три балла. В отчётном туре миланцы одержали первую победу после трёх подряд ничьих, обыграв «Удинезе». Своих одноклубников выручил оформивший дубль Ромелу Лукаку — в его активе уже 16 мячей в текущем сезоне Серии A.

«Милан» прервал серию из трёх побед и закончил 22-й тур на восьмом месте турнирной таблицы. Подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью с «Вероной», не сумев дожать соперника после того, как к 29-й минуте сравняли счёт. Причём последние полтайма веронцы отыграли в меньшинстве, но россонери не помогло и это.

Компенсированное время матча ознаменовалось выходом на замену Даниэля Мальдини — дебютом в Серии А. Его дед Чезаре и отец Паоло стали легендами миланского клуба, и теперь свою карьеру в итальянском гранде начал представитель третьего поколения футбольного семейства. Втроём они провели за «Милан» 995 матчей.

Волшебство Месси и Фати

После поражения от «Валенсии» в предыдущем туре «Барселона» дома обыграла «Леванте» со счётом 2:1 и включилась в погоню за «Реалом» в чемпионате Испании.

Этот матч стал звёздным часом для Анссумане Фати. 17-летний нападающий, уже забивавший в составе «Барселоны», на этот раз оформил дубль, причём невероятно быстрый — между двумя его голами прошло около ста секунд. Оба раза ему ассистировал Лионель Месси. Сначала аргентинец вырезал дальнюю передачу с центра поля, а затем разыграл мяч в чужой штрафной. Фати стал самым молодым автором дубля в истории Примеры. Прошлое достижение принадлежало Хуанми Хименесу, который на момент его фиксации был на 21 день старше.

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«Леванте» под занавес встречи ответил голом в исполнении Рубена Рочины, который не помешал «Барселоне» выиграть четвёртый из пяти матчей под руководством своего нового главного тренера Энрике Сетьена. Каталонцы уступают «Реалу» три очка.

Ближайших преследователей у «Барселоны» после 22-го тура стало два. «Севилья» теперь вынуждена делить третье место с «Хетафе» после ничьей с «Алавесом». Подопечные Хулена Лопетеги рисковали и вовсе проиграть из-за пропущенного на 70-й минуте мяча, но реализованный Лукасом Окампосом пенальти помог хотя бы поделить очки. «Хетафе» же на выезде обыграл «Атлетик», прервав его серию из пяти подряд ничьих и продлив безвыигрышную серию до семи игр. Оба клуба уступают «Барсе» семь очков.

Плотность в таблице Лиги 1

Самая интересная борьба в чемпионате Франции происходит в районе четвёртого места, дающего право попасть в Лигу Европы. В пределах шести очков от занимающего четвёртое место «Лилля» располагаются целых 11 команд. По итогам 22-го тура в этом «пелотоне» продвинулась «Ницца». Команда с Лазурного берега обыграла «Лион» со счётом 2:1 и сравнялась с ним по очкам (-2 от «Лилля»). Примечательно, что обе команды доигрывали эту встречу вдесятером после двух прямых красных карточек.

Внутри зоны Лиги чемпионов во французском первенстве интриги гораздо меньше. Ближайший преследователь лидирующего ПСЖ — «Марсель» — на выезде сыграл вничью с «Бордо» (0:0) и теперь опережает «Ренн» всего на три очка.

Спартаковский привет из Нидерландов

В рамках 21-го тура нидерландской Эредивизи состоялся матч между двумя самыми сильными и известными командами страны — «Аяксом» и ПСВ. Правда, если амстердамцы в этом сезоне оправдывают свой статус и лидируют в национальном чемпионате, то команда из Эйндховена не борется даже за выход в Лигу чемпионов.

Результат этой встречи подтвердил текущее положение команд. «Аякс» одержал убедительную победу, пускай и с минимальным счётом. Единственный гол оформил бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, завершивший стремительный проход Донни ван де Бека. Амстердамцы сохранили трёхочковое преимущество над «АЗ Алкмар», а ПСВ остался на пятом месте в турнирной таблице, на одно очко опережая «Витесс».