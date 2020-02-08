«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
- @fcsm_official
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе красно-белых на седьмой и 48-й минутах отличились Роман Зобнин и Александр Соболев, а на 70-й минуте пенальти реализовал Эсекьель Понсе. Сербский коллектив ответил голами Страхини Павловича (16) и Сейдубы Сумы (34).
На 42-й минуте «Партизан» остался в меньшинстве из-за удаления Бибраса Натхо.
Таким образом, подопечные Доменико Тедеско набрали семь очков и завоевали Кубок Париматч Премьер.
Ранее сообщалось, что тренер «Партизана» был удалён в матче со «Спартаком» и призывал команду уйти с поля.