«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

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Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
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Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе красно-белых на седьмой и 48-й минутах отличились Роман Зобнин и Александр Соболев, а на 70-й минуте пенальти реализовал Эсекьель Понсе. Сербский коллектив ответил голами Страхини Павловича (16) и Сейдубы Сумы (34).

На 42-й минуте «Партизан» остался в меньшинстве из-за удаления Бибраса Натхо.

Таким образом, подопечные Доменико Тедеско набрали семь очков и завоевали Кубок Париматч Премьер.

Ранее сообщалось, что тренер «Партизана» был удалён в матче со «Спартаком» и призывал команду уйти с поля.

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