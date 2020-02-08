Тошич — о Кубке Париматч Премьер: всё на топ-уровне, но судейство слабое

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Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич после матча с московским «Спартаком» оценил уровень организации Кубка Париматч Премьер.
Тошич — о Кубке Париматч Премьер: всё на топ-уровне, но судейство слабое
  • РИА Новости

«Мы изначально думали, что будет товарищеский матч. Но, к сожалению, подобные судейские ошибки недопустимы. Такой турнир, на таком хорошем уровне — всё топ, но никто не понимает, как можно таких людей ставить судить матчи. Это недопустимо», — заявил Тошич после игры.

Также футболист прокомментировал поведение тренера своего клуба Саво Милошевича, который в матче со «Спартаком» призывал команду покинуть поле.

«Саво эмоциональный, он всегда нам говорит, что надо играть в футбол и не разговаривать с судьёй. Но бывают такие моменты, когда просто не можешь стоять в стороне и молчать. Он сам знает, что поступил не лучшим образом, но бывает и такое», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что тренер «Партизана» был удалён в матче со «Спартаком» и призывал команду уйти с поля. 

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