Голы Винисиуса и Мариано с острых углов и жёлтая карточка Месси: как «Реал» обыграл «Барселону» в присутствии Роналду

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Борислав Головин
«Реал» обыграл «Барселону» в рамках 26-го тура чемпионата Испании на глазах у Криштиану Роналду, который смотрел эль-класико в ВИП-ложе стадиона «Сантьяго Бернабеу». Победу хозяевам принесли голы ударами с острых углов в исполнении Винисиуса и вышедшего на замену Мариано. А лидер каталонцев Лионель Месси отметился лишь одним нереализованным моментом и жёлтой карточкой за фол на Каземиро.
Голы Винисиуса и Мариано с острых углов и жёлтая карточка Месси: как «Реал» обыграл «Барселону» в присутствии Роналду
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Битва за лидерство и неудачная серия «Реала» в эль-класико

Очередное класико болельщики всего мира ждали с особенным интересом, ведь «Реал» с «Барселоной» ведут отчаянную борьбу за чемпионство. Долгое время в турнирной таблице лидировали мадридцы, однако пара осечек в последних турах отбросила их на второе место. Первое же с отрывом в два очка заняли каталонцы. 

Что касается неудачных встреч для коллектива Зинедина Зидана, то он сначала сыграл вничью с «Сельтой» Фёдора Смолова, а затем сенсационно уступил на выезде «Леванте». Вдобавок в этом поединке «сливочные» лишились получившего очередную травму Эдена Азара.

Но все локальные неурядицы померкли на фоне домашнего поражения от «Манчестер Сити», которое поставило 13-кратного победителя Лиги чемпионов на грань вылета из турнира. Впрочем, «Барселона» днём ранее тоже провела не самый удачный матч в главном еврокубке, едва не уступив на выезде «Наполи». 

Однако поклонники мадридцев вполне могли простить своим любимцам болезненное поражение, если бы те, наконец, одержали победу в класико. Ведь королевский клуб не обыгрывал каталонцев с августа 2017-го, или на протяжении семи встреч. 

Тогда подопечные Зидана оказались сильнее принципиального соперника в игре за Суперкубок и в итоге завоевали трофей. С тех пор «Реал» потерпел от «Барсы» четыре поражения и трижды разошёлся с ней миром. Вничью завершилась и встреча первого круга в нынешнем сезоне, причём соперникам впервые за долгое время не удалось распечатать ворота друг друга.  

На этот раз бывших партнёров решил лично поддержать Криштиану Роналду. Португалец приехал на класико и смотрел его в ВИП-ложе стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Невероятные сейвы Куртуа и один удар хозяев в створ

События в первом тайме поначалу развивались так, что, казалось, зрители могут увидеть ещё одну нулевую ничью. Гости с ходу завладели мячом, но нечасто проникали в чужую штрафную, а соперники практически не оставляли им свободного пространства. 

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«Реал» отвечал в основном быстрыми контратаками. Особенно часто передачи получал Винисиус на левом фланге, но его скоростные проходы, как правило, заканчивались неудачной передачей. 

Не было и моментов. «Сливочные» отметились лишь парой неточных выстрелов в исполнении Тони Крооса и Карима Бензема, а каталонцы — ударом Антуана Гризманна выше ворот из перспективной позиции. 

Но ближе к перерыву игра, наконец, раскрылась и подопечные Энрике Сетьена создали сразу два почти стопроцентных момента. Сначала Артур Рамос неожиданно убежал на рандеву с Тибо Куртуа, но не смог переиграть бельгийца. Голкипер грамотно вышел из ворот и парировал летящий в дальний угол мяч. 

А затем Лионель Месси, получив длинную передачу от Серхио Бускетса, ворвался в штрафную, но пробил не лучшим образом. Куртуа справился с летящим практически в него снарядом. 

У «Реала» же таких шансов не было. За весь тайм хозяева нанесли лишь один удар в створ ворот соперника — Винисиус с линии штрафной отправил мяч прямо в руки Марку-Андре тер Штегену. В целом немец остался практически без работы. При этом не покидало ощущение, что игра в любой момент может раскрыться.  

Фантастические спасения тер Штегена и неожиданный «джокер» Зидана

И после перерыва это действительно произошло. Активнее тайм начала «Барселона», но вскоре «Реал» упустил сразу несколько великолепных моментов, чтобы открыть счёт. 

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Для начала потрясающий сейв совершил тер Штеген. Немец вытащил мяч из дальней девятки после аккуратного кручёного удара Иско из-за пределов штрафной. Затем вратарь уверенно справился с выстрелом Серхио Рамоса на подаче углового. 

А через несколько минут, когда бессилен оказался и тер Штеген, снаряд с ленточки вынес Жерар Пике. Наконец, Бензема откровенно простил соперника, когда ворвался в штрафную и из перспективной позиции пробил выше створа. 

«Барселона» ответила опаснейшим моментом вышедшего на замену Мартина Брайтвайта. Датчанин мог отличиться едва ли не первым касанием. Он воспользовался провалом Марсело на фланге, ворвался в штрафную и перебросил мяч через Куртуа, но бельгийца подстраховал защитник.

Однако уже через несколько минут новичок команды стал невольным соавтором гола Винисиуса. На левом краю он не до конца отработал в обороне и не уследил за бразильцем. В результате тот, получив отличную разрезающую передачу от Крооса, ворвался в штрафную и с довольно острого угла нанёс удар. Ситуацию пытался спасти Пике, но лишь усугубил её, подправив мяч в сетку. На такой рикошет тер Штеген среагировать уже никак не сумел.

Винисиус стал самым молодым автором гола в эль-класико в XXI веке. На момент матча ему было 19 лет и 233 дня. Примечательно, что полузащитник побил рекорд Месси, который впервые огорчил «Реал» в возрасте 19 лет и 259 дней.

В свою очередь, аргентинец в этот день стал рекордсменом клуба по участию в класико. Для него данный матч с мадридцами стал 43-м в карьере. 

После этого у «Барсы» не было иного выхода, кроме как раскрываться и рисковать. Сетьен пошёл ва-банк и бросил в бой Ансумане Фати с Иваном Ракитичем. Но устроить навал в концовке каталонцам не удалось. 

Зато Зидан полностью угадал с заменой. Он неожиданно включил в заявку на дерби Мариано, который испытывал серьёзные проблемы со здоровьем и не провёл ни одного матча в текущем сезоне. На последней минуте тренер бросил его в бой, и нападающий первым же касанием умудрился забить. Причём форвард также нанёс удар с довольно острого угла, и на этот раз обошлось без рикошета от соперника. 

Так «Реал» одержал важнейшую победу в дерби, которая помогла команде вернуться на первое место в Примере. Немаловажно и то, что мадридцы прервали неудачную серию в матчах с каталонцами и обыграли их впервые с 2017-го. Сине-грантовые же провели два разных тайма, а в первом не реализовали свои моменты, за что поплатились после перерыва.

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