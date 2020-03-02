Голы Винисиуса и Мариано с острых углов и жёлтая карточка Месси: как «Реал» обыграл «Барселону» в присутствии Роналду

«Реал» обыграл «Барселону» в рамках 26-го тура чемпионата Испании на глазах у Криштиану Роналду, который смотрел эль-класико в ВИП-ложе стадиона «Сантьяго Бернабеу». Победу хозяевам принесли голы ударами с острых углов в исполнении Винисиуса и вышедшего на замену Мариано. А лидер каталонцев Лионель Месси отметился лишь одним нереализованным моментом и жёлтой карточкой за фол на Каземиро.

Битва за лидерство и неудачная серия «Реала» в эль-класико

Очередное класико болельщики всего мира ждали с особенным интересом, ведь «Реал» с «Барселоной» ведут отчаянную борьбу за чемпионство. Долгое время в турнирной таблице лидировали мадридцы, однако пара осечек в последних турах отбросила их на второе место. Первое же с отрывом в два очка заняли каталонцы.

Что касается неудачных встреч для коллектива Зинедина Зидана, то он сначала сыграл вничью с «Сельтой» Фёдора Смолова, а затем сенсационно уступил на выезде «Леванте». Вдобавок в этом поединке «сливочные» лишились получившего очередную травму Эдена Азара.

Но все локальные неурядицы померкли на фоне домашнего поражения от «Манчестер Сити», которое поставило 13-кратного победителя Лиги чемпионов на грань вылета из турнира. Впрочем, «Барселона» днём ранее тоже провела не самый удачный матч в главном еврокубке, едва не уступив на выезде «Наполи».

Однако поклонники мадридцев вполне могли простить своим любимцам болезненное поражение, если бы те, наконец, одержали победу в класико. Ведь королевский клуб не обыгрывал каталонцев с августа 2017-го, или на протяжении семи встреч.

Тогда подопечные Зидана оказались сильнее принципиального соперника в игре за Суперкубок и в итоге завоевали трофей. С тех пор «Реал» потерпел от «Барсы» четыре поражения и трижды разошёлся с ней миром. Вничью завершилась и встреча первого круга в нынешнем сезоне, причём соперникам впервые за долгое время не удалось распечатать ворота друг друга.

На этот раз бывших партнёров решил лично поддержать Криштиану Роналду. Португалец приехал на класико и смотрел его в ВИП-ложе стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Невероятные сейвы Куртуа и один удар хозяев в створ

События в первом тайме поначалу развивались так, что, казалось, зрители могут увидеть ещё одну нулевую ничью. Гости с ходу завладели мячом, но нечасто проникали в чужую штрафную, а соперники практически не оставляли им свободного пространства.

«Реал» отвечал в основном быстрыми контратаками. Особенно часто передачи получал Винисиус на левом фланге, но его скоростные проходы, как правило, заканчивались неудачной передачей.

Не было и моментов. «Сливочные» отметились лишь парой неточных выстрелов в исполнении Тони Крооса и Карима Бензема, а каталонцы — ударом Антуана Гризманна выше ворот из перспективной позиции.

Но ближе к перерыву игра, наконец, раскрылась и подопечные Энрике Сетьена создали сразу два почти стопроцентных момента. Сначала Артур Рамос неожиданно убежал на рандеву с Тибо Куртуа, но не смог переиграть бельгийца. Голкипер грамотно вышел из ворот и парировал летящий в дальний угол мяч.

А затем Лионель Месси, получив длинную передачу от Серхио Бускетса, ворвался в штрафную, но пробил не лучшим образом. Куртуа справился с летящим практически в него снарядом.

У «Реала» же таких шансов не было. За весь тайм хозяева нанесли лишь один удар в створ ворот соперника — Винисиус с линии штрафной отправил мяч прямо в руки Марку-Андре тер Штегену. В целом немец остался практически без работы. При этом не покидало ощущение, что игра в любой момент может раскрыться.

Фантастические спасения тер Штегена и неожиданный «джокер» Зидана

И после перерыва это действительно произошло. Активнее тайм начала «Барселона», но вскоре «Реал» упустил сразу несколько великолепных моментов, чтобы открыть счёт.

Для начала потрясающий сейв совершил тер Штеген. Немец вытащил мяч из дальней девятки после аккуратного кручёного удара Иско из-за пределов штрафной. Затем вратарь уверенно справился с выстрелом Серхио Рамоса на подаче углового.

А через несколько минут, когда бессилен оказался и тер Штеген, снаряд с ленточки вынес Жерар Пике. Наконец, Бензема откровенно простил соперника, когда ворвался в штрафную и из перспективной позиции пробил выше створа.

«Барселона» ответила опаснейшим моментом вышедшего на замену Мартина Брайтвайта. Датчанин мог отличиться едва ли не первым касанием. Он воспользовался провалом Марсело на фланге, ворвался в штрафную и перебросил мяч через Куртуа, но бельгийца подстраховал защитник.

Однако уже через несколько минут новичок команды стал невольным соавтором гола Винисиуса. На левом краю он не до конца отработал в обороне и не уследил за бразильцем. В результате тот, получив отличную разрезающую передачу от Крооса, ворвался в штрафную и с довольно острого угла нанёс удар. Ситуацию пытался спасти Пике, но лишь усугубил её, подправив мяч в сетку. На такой рикошет тер Штеген среагировать уже никак не сумел.

Винисиус стал самым молодым автором гола в эль-класико в XXI веке. На момент матча ему было 19 лет и 233 дня. Примечательно, что полузащитник побил рекорд Месси, который впервые огорчил «Реал» в возрасте 19 лет и 259 дней.

В свою очередь, аргентинец в этот день стал рекордсменом клуба по участию в класико. Для него данный матч с мадридцами стал 43-м в карьере.

После этого у «Барсы» не было иного выхода, кроме как раскрываться и рисковать. Сетьен пошёл ва-банк и бросил в бой Ансумане Фати с Иваном Ракитичем. Но устроить навал в концовке каталонцам не удалось.

Зато Зидан полностью угадал с заменой. Он неожиданно включил в заявку на дерби Мариано, который испытывал серьёзные проблемы со здоровьем и не провёл ни одного матча в текущем сезоне. На последней минуте тренер бросил его в бой, и нападающий первым же касанием умудрился забить. Причём форвард также нанёс удар с довольно острого угла, и на этот раз обошлось без рикошета от соперника.

Так «Реал» одержал важнейшую победу в дерби, которая помогла команде вернуться на первое место в Примере. Немаловажно и то, что мадридцы прервали неудачную серию в матчах с каталонцами и обыграли их впервые с 2017-го. Сине-грантовые же провели два разных тайма, а в первом не реализовали свои моменты, за что поплатились после перерыва.