Конец беспроигрышной серии «Ливерпуля», лидерство «Лацио» и шесть голов «Баварии»: события дня в европейском футболе

«Ливерпуль» в гостях крупно уступил «Уотфорду» и потерпел первое поражение в АПЛ с января 2019 года, а «Челси» продлил безвыигрышную серию до четырёх встреч. «Лацио» взял верх над «Болоньей» и вышел в лидеры Серии А, а «Наполи» впервые в сезоне одержал три победы подряд. «Бавария» отправила шесть безответных мячей в ворота «Хоффенхайма», при этом самым запоминающимся моментом второго тайма стала остановка встречи из-за поведения фанатов мюнхенцев. RT рассказывает о главных событиях субботы в европейском футболе.

Окончание серии «Ливерпуля» и спасение «Челси»

Главным событием 28-го тура Английской премьер-лиги стало сенсационное поражение «Ливерпуля» от «Уотфорда», прервавшее 44-матчевую беспроигрышную серию подопечных Юргена Клоппа в национальном первенстве. В последний раз красные уступали в январе 2019 года в матче с «Манчестер Сити» со счётом 1:2.

На этот раз в воротах Алиссона Бекера оказалось сразу три мяча. Для этого «шершням» хватило всего 18 минут, в течение которых Исмаила Сарр оформил дубль, а ещё один гол на свой счёт записал Трой Дини. При этом одна из лучших атакующих линий Европы не смогла ответить ни одним точным ударом, а в первом тайме и вовсе лишь раз пробила по воротам. За время пребывания немецкого специалиста у руля команды такое случалось только однажды — в дуэли с «Челси» в январе 2017-го.

Примечательно, что за последние 35 лет ни один из лидеров АПЛ не уступал так крупно коллективу, на момент старта встречи находящемуся в зоне вылета. В 1985 году подобная неудача постигла «Манчестер Юнайтед», а в роли обидчика предстал «Лестер Сити».

Не самым удачным днём стала прошедшая суббота и для «Челси». Подопечные Фрэнка Лэмпарда не смогли прийти в себя после фиаско в противостоянии с «Баварией» и чуть было не проиграли «Борнмуту». «Аристократы» открыли счёт благодаря удару Маркоса Алонсо, но в дебюте второго тайма оказались в роли догоняющих. Джефферсону Лерме и Джошуа Кингу понадобилось всего три минуты, чтобы вывести свою команду вперёд и заставить задуматься об очередной сенсации.

В роли спасителя синих выступил тот же Алонсо, который забил свой 19-й мяч в составе «Челси» в АПЛ. Тем не менее лондонцы продлили свою безвыигрышную серию до четырёх встреч и лишь немного сократили отставание от «Лестера».

Шесть голов «Баварии» и скандальный баннер

В 24-м туре Бундеслиги действующий чемпион не оставил шансов «Хоффенхайму», отгрузив в его ворота шесть безответных мячей. Уже через четверть часа «Бавария» стала первой командой в истории чемпионата Германии, которой удалось забить минимум трижды в пяти выездных матчах подряд. А к 62-й минуте счёт стал теннисным. Дубль оформил Филиппе Коутиньо, также своё имя на табло зажгли Йозуа Киммих, Джошуа Зиркзее, Леон Горецка и Серж Гнабри. Примечательно, что последний из них в очередной раз подтвердил статус футболиста, максимально продуктивно действующего за пределами «Альянц Арены». В нынешнем сезоне он оформил 18 голов, причём 14 из них — в гостях.

Однако яркий успех «Баварии» был омрачён поведением её болельщиков. Те вывесили оскорбительный баннер в адрес президента «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа, что стало причиной приостановки матча. Футболисты, тренеры и руководство гостей поочерёдно обращались к фанатам с требованием убрать транспарант, но те не придали этому значения. В результате главный арбитр Кристиан Дингерт решил увести коллективы в подтрибунное помещение. Пауза продлилась около трети часа, а игра возобновилась с 78-й минуты. При этом спортсмены демонстративно отказались атаковать ворота друг друга и остаток времени перекатывали мяч в центре поля.

Главные преследователи «Баварии» также добились успеха и не позволили мюнхенцам увеличить отрыв. Дортмундская «Боруссия» на своём поле с минимальным счётом обыграла «Фрайбург», а Эрлинг Холанд не смог пополнить свой бомбардирский счёт. Норвежец появился на поле лишь на 63-й минуте и не отметился результативными действиями. В его отсутствие роль лидера на себя взял Джейдон Санчо. Англичанин забил в седьмом домашнем матче подряд и приблизился к рекорду Пьера-Эмерика Обамеянга. Уроженец Габона радовал своих поклонников в 11 встречах подряд.

В то же время «Боруссия» из Мёнхенгладбаха взяла верх над «Аугсбургом». На двоих коллективы забили пять мячей, и все они пришлись на вторые 45 минут. В составе гостей главным героем стал Ларс Штиндль. Немецкий полузащитник оформил дубль и ассистировал Рами Бенсебаини.

Победа «Валенсии» и голевая «засуха» Смолова

«Летучие мыши» прервали трёхматчевую безвыигрышную серию в Примере, взяв верх над «Бетисом». У хозяев красивым дальним ударом отличился Кевин Гамейро, а Дани Парехо удвоил преимущество. Гостей хватило лишь на гол престижа в исполнении Лоренсо Морона на 93-й минуте. Что касается Дениса Черышева, то российский полузащитник появился на поле на 74-й минуте и даже находился в штрафной во время второго взятия ворот, но результативными действиями не отметился.

То же самое касается и Фёдора Смолова. Он вышел в стартовом составе «Сельты» на игру с «Гранадой», но не помог коллективу из Виго добиться успеха. Нападающий действовал преимущественно в подыгрыше и нанёс лишь один удар по воротам Руи Силвы, однако голкипер справился. На 57-й минуте главный тренер Оскар Гарсия заменил россиянина на Санти Мину, но это не помогло гостям вырвать три очка. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Лидерство «Лацио» и серия «Наполи»

Сразу пять матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу были перенесены из-за коронавируса, и одним из них стала встреча лидера первенства «Ювентуса» с «Интером». Таким образом шанс занять первое место в турнирной таблице получил «Лацио», которому для этого было необходимо обыграть скромную «Болонью».

С этим «бьянкочелести» уверенно справились. При этом главный бомбардир команды Чиро Иммобиле не пополнил свой послужной список, а авторами точных ударов стали Луис Альберто и Хоакин Корреа. «Лацио» в 19-й раз в сезоне забил минимум два мяча за матч и приблизился по этому показателю к лидерам европейского сезона. Чаще это удавалось лишь «Пари Сен-Жермен» (20), «Манчестер Сити» (21) и «Ливерпулю» (22).

Если «Лацио» всерьёз борется за скудетто, то «Наполи» надеется на попадание в Лигу чемпионов. После прихода на тренерский мостик Дженнаро Гаттузо коллектив воспрял духом и на всех парах движется к заветной четвёртой строчке. В нынешнем туре «адзурри» расправились с «Торино» и выиграли в третий раз подряд. Достаточно отметить, что ранее в этом сезоне они не могли похвастаться столь продолжительной успешной серией.

Дубль Мбаппе и неудачная серия «Монако»

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Дижон» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции до 15 матчей. Кроме того, столичный коллектив установил рекорд результативности, впервые в своей истории забив по четыре мяча в четырёх встречах первенства подряд. Примечательно, что в XXI веке подобное удавалось лишь одной команде и тоже из Лиги 1. В сезоне-2009/10 подобную скорострельность демонстрировал «Лилль».

Главным героем стал Килиан Мбаппе, записавший на свой счёт дубль и результативную передачу. С учётом прошлого сезона, для француза этот гол стал 51-м, что позволило ему приблизиться к главному бомбардиру топ-5 чемпионатов Старого Света. Им является форвард «Барселоны» Лионель Месси (54), а третье место занимает нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (47).

При этом в 2020 году Мбаппе располагается лишь на втором месте по числу голов среди одноклубников. Как и Неймар, он отметился семью точными ударами и на два отстал от лидера в лице Пабло Сарабии. Именно испанец открыл счёт в противостоянии с «Дижоном», а автором ещё одного мяча стал Мауро Икарди.

В отличие от ПСЖ, «Монако» не смог добиться успеха и поделил очки с «Реймсом». Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд, но Хассан Камара восстановил паритет. При этом Александр Головин провёл на поле все 90 минут, но не смог пополнить свой бомбардирский счёт. Монегаски потеряли очки во втором матче подряд и упустили возможность приблизиться к зоне Лиги Европы. На данный момент от идущего четвёртым «Лилля» их отделяют три очка, но у «догов» одна встреча в запасе.