«Наполи» одержал третью победу подряд в Серии А, обыграв «Торино»
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Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Наполи» принесли голы Костаса Маноласа и Джованни ди Лоренцо. «Торино» ответил голом Симоне Эдера.
«Наполи», одержавший третью победу подряд, набрав 39 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 27 очками — 15-й.
Ранее сообщалось, что «Лацио» победил «Болонью» и возглавил турнирную таблицу Серии А.