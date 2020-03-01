«Наполи» одержал третью победу подряд в Серии А, обыграв «Торино»

Неаполитанский «Наполи» одержал победу над туринским «Торино» в матче 26-го тура итальянской Серии А

Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Наполи» принесли голы Костаса Маноласа и Джованни ди Лоренцо. «Торино» ответил голом Симоне Эдера.

«Наполи», одержавший третью победу подряд, набрав 39 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 27 очками — 15-й.

Ранее сообщалось, что «Лацио» победил «Болонью» и возглавил турнирную таблицу Серии А.