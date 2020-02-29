«Лацио» победил «Болонью» и возглавил турнирную таблицу Серии А
- Reuters
Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Лацио» принесли голы Луиса Альберто и Хоакина Корреа, забивших на 19-й и 21-й минутах.
Такой результат позволил римской команде набрать 62 очка и возглавить турнирную таблицу Серии А, опередив туринский «Ювентус» (60 очков), игра которого с миланским «Интером» была перенесена из-за коронавируса. «Болонья» с 34 очками — десятая.
Ранее сообщалось, что четыре случая заболевания коронавирусом зафиксированы в «Пьянезе» из низшей лиги Италии.