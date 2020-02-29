«Лацио» победил «Болонью» и возглавил турнирную таблицу Серии А

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Римский «Лацио» одержал победу над «Болоньей» в матче 26-го тура итальянской Серии А.
«Лацио» победил «Болонью» и возглавил турнирную таблицу Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Лацио» принесли голы Луиса Альберто и Хоакина Корреа, забивших на 19-й и 21-й минутах.

Такой результат позволил римской команде набрать 62 очка и возглавить турнирную таблицу Серии А, опередив туринский «Ювентус» (60 очков), игра которого с миланским «Интером» была перенесена из-за коронавируса. «Болонья» с 34 очками — десятая.

Ранее сообщалось, что четыре случая заболевания коронавирусом зафиксированы в «Пьянезе» из низшей лиги Италии.

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