Четыре случая заболевания коронавирусом зафиксированы в «Пьянезе» из низшей лиги Италии

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В стане аутсайдера итальянской Серии С «Пьянезе» сообщили о трёх случаях заболевания коронавирусом среди футболистов.
Четыре случая заболевания коронавирусом зафиксированы в «Пьянезе» из низшей лиги Италии
  • Reuters

Кроме того, заболел один из сотрудников клуба. Как сообщается на официальном сайте «Пьянезе», у одного из игроков наблюдалось повышение температуры, его мучила головная боль. Спортсмен был изолирован и не отправился вместе с партнёрами на календарную игру. Второй футболист находится у себя дома, у третьего зафиксированы симптомы лихорадки. Сотрудник «Пьянезе» был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Бразилии контактировала с ПСЖ относительно участия Неймара в ОИ.

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