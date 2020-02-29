Четыре случая заболевания коронавирусом зафиксированы в «Пьянезе» из низшей лиги Италии
- Reuters
Кроме того, заболел один из сотрудников клуба. Как сообщается на официальном сайте «Пьянезе», у одного из игроков наблюдалось повышение температуры, его мучила головная боль. Спортсмен был изолирован и не отправился вместе с партнёрами на календарную игру. Второй футболист находится у себя дома, у третьего зафиксированы симптомы лихорадки. Сотрудник «Пьянезе» был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Бразилии контактировала с ПСЖ относительно участия Неймара в ОИ.