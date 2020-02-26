Дубль Гнабри за три минуты и чудо-гол Мертенса: как «Бавария» победила в Лондоне, а «Барселона» спаслась в Неаполе в ЛЧ

«Бавария» на выезде уверенно переиграла «Челси» благодаря дублю Сержа Гнабри и голу Роберта Левандовски. Поляк также стал автором двух результативных передач, благодаря чему вышел на первое место по системе «гол + пас» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В параллельной встрече «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Наполи», а нападающий хозяев Дрис Мертенс отметился красивым дальним ударом. При этом оба отчётных матча запомнились удалениями в концовках игр. Прямую красную карточку получил Маркос Алонсо, а Артуро Видаль покинул поле после двух жёлтых карточек подряд.

Разгром в Лондоне

Если судить по вывеске, то противостояние «Челси» и «Баварии» должно было стать одним из центральных на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Причём не только из-за звучных имён, но и из-за истории противостояния. Так, в минувшем десятилетии эти коллективы дважды выявляли обладателя европейского трофея и преуспели по разу. Но если мюнхенцам достался не имеющий особой ценности Суперкубок УЕФА, то лондонцы взяли верх в финале Лиги чемпионов — 2011/12. Тогда команды на двоих установили рекорд решающих матчей турнира по числу ударов по воротам (44), а триумфатор был выявлен лишь в серии пенальти.

На этот раз фаворитами были футболисты немецкого коллектива. В последних десяти встречах подопечные Ханса-Дитера Флика одержали восемь побед и вернулись на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, в то время как их визави были не так убедительны. Они выиграли в пяти матчах, трижды сыграли вничью и уступили «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». В пользу гостей говорило и отсутствие на поле опорника лондонского клуба Н'Голо Канте, получившего мышечную травму, что побудило наставника «Баварии» выпустить на поле более атакующий состав.

С первых минут гости принялись оправдывать свой статус фаворита. Подопечные Флика имели двукратное преимущество по владению мячом и гораздо чаще создавали голевые моменты. За первые полчаса игры мюнхенцы трижды могли открыть счёт, но ни Кингсли Коман, ни Роберт Левандовски, ни Томас Мюллер не смогли переиграть Вилли Кабальеро. При этом немец отметился не только мощным залпом издали, но и элегантным ударом головой. Форвард подставил затылок под заброс с края, но пробил в перекладину.

Последняя треть тайма получилась воодушевляющей для хозяев. Подопечные Фрэнка Лэмпарда воспрянули духом и, казалось, смогли подобрать ключи к оппоненту. Сначала они перекрыли реактивные фланги «Баварии» и оставили на голодном пайке Левандовски, а затем начали ловить мюнхенцев на контратаках. В ходе одной из них отличный шанс имел Маркос Алонсо, но Мануэль Нойер спас партнёров.

Однако в начале второго тайма, с 51-й по 54-ю минуту, «Челси» дважды провалился в обороне и позволил «Баварии» организовать разящие атаки. В обоих случаях в роли бомбардира выступил Серж Гнабри, а ассистировал ему Левандовски. Однако на этом Роберт не остановился и в середине тайма зажёг на табло и своё имя. Он конвертировал в гол великолепные прорыв и прострел в исполнении Альфонсо Дэвиса и набрал уже 13 баллов по системе «гол + пас» в этом розыгрыше ЛЧ. Он превзошёл результат форварда «Боруссии» Эрлинга Холланда и вышел на первое место по данному показателю.

В оставшееся время синие пытались перехватить инициативу, но не добились успеха и дали волю эмоциям. Если Жоржиньо ещё в первом тайме получил жёлтую карточку и оказался дисквалифицирован на ответный матч, то Маркос Алонсо обеспечил себе незапланированный выходной немного позже. Испанец в жёсткой манере остановил рывок Левандовски, дважды попав тому по лицу. Арбитр Клеман Тюрпен обратился к системе VAR, после чего предъявил защитнику прямую красную карточку.

Боевая ничья в Неаполе

За последние шесть лет футболисты «Наполи» трижды выходили из группы в Лиге чемпионов, но так ни разу и не смогли преодолеть барьер первого раунда. На бумаге подопечные Дженнаро Гаттузо считались явными аутсайдерами в противостоянии с «Барселоной», но серьёзные игровые проблемы сине-гранатовых вполне могли предоставить им шанс побороться за путёвку в четвертьфинал.

В частности, на мажорный лад хозяев могла настроить неудачная серия «Барселоны» на выезде. В последних восьми матчах плей-офф турнира каталонцы дважды сыграли вничью, пять раз уступили и лишь раз взяли верх — над «Манчестер Юнайтед» в апреле 2019 года. За этот отрезок Лионель Месси и компания отличились всего дважды, пропустив 17 мячей. Кроме того, положение блауграны осложнялось отсутствием ряда травмированных игроков, в числе которых были ключевые защитники Жорди Альба и Серджи Роберто, а также звёздные форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.

Несмотря на кадровые проблемы, подопечные Кике Сетьена действовали первым номером и контролировали ход встречи, но были не слишком бдительны после потерь. Одна из них привела к резкой контратаке хозяев, завершившейся точным ударом Дриса Мертенса. Пётр Зелиньски протащил мяч по правому краю и сделал перевод на противоположный фланг, где бельгиец оказался в полном одиночестве. Первым касанием он обработал пас, а вторым неотразимо пробил в дальнюю девятку ворот Марка-Андре тер Штегена. Для форварда этот гол стал 121-м в футболке «Наполи» и позволил ему сравняться с лучшим бомбардиром в истории клуба Мареком Гамшиком.

Однако в дебюте второй половины «Барселона» подтвердила свой статус суперклуба. Серхио Бускетс исполнил проникающую передачу на Нелсона Семеду, а тот прострелил на Антуана Гризманна. Чемпион мира оказался в центре штрафной без опеки и отлично воспользовался своим шансом. Пару минут спустя «Наполи» чуть было не лишился основного вратаря. Месси попытался замкнуть прострел и ударил шипами в грудь Давида Оспину. Колумбиец всё же смог продолжить встречу, а аргентинец получил заслуженную жёлтую карточку.

Концовка прошла в напряжённой борьбе и завершилась яркой стычкой между Артуро Видалем и Мариу Руем. Хавбек «Барселоны» жёстко сыграл в подкате, что вызвало недовольство у защитника «Наполи». Спортсмены принялись выяснять отношения, а чилиец в очередной раз продемонстрировал свой буйный нрав, столкнувшись лбом с португальцем. Главный судья отреагировал незамедлительно, наградив его двумя жёлтыми карточками. При этом Руй отделался одним предупреждением.

Ответные матчи в этих парах пройдут 18 марта.