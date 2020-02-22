Дубль Левандовски помог «Баварии» победить «Падерборн» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Падерборном» в матче 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Баварии» принесли голы Сержа Гнабри и Роберта Левандовски, оформившего дубль.

За «Падерборн» забили Деннис Србени и Свен Михель.

«Бавария», набрав 49 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Падерборн» с 16 очками — на последнем, 18-м месте.

Ранее сообщалось, что «Челси» вступил в переговоры с «Боруссией» по трансферу Санчо.