«Не исключаю, что всю карьеру проведу в «Спартаке»: Крал о переезде в Россию, отношении к деньгам и дружбе с бойцом UFC

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью RT не исключил, что может провести в столичном клубе всю карьеру или значительную её часть, хотя и мечтает рано или поздно попробовать свои силы в Англии. Кроме того, футболист сборной Чехии объяснил, почему принял решение перебраться в Россию, признался, как распоряжается заработанными деньгами, и рассказал о дружбе с бойцом UFC Махмудом Мурадовым.

«Десятая строчка — не место «Спартака»

— В начале февраля «Спартак» второй раз выиграл Кубок Париматч Премьер. Как команда отнеслась к завоеванию этого трофея?

— В первую очередь для нас на этом сборе было важно хорошо подготовиться к весенней части чемпионата. Нужно было изменить некоторые тактические моменты, поработать над игрой. Но победа на любом турнире всегда приятна. Отчасти данный успех — результат той работы, которую проделали на тренировках. Значит, мы движемся в верном направлении.

— «Спартак» ушёл на зимний перерыв в чемпионате России на десятом месте. У команды практически нет шансов попасть в еврокубки через РПЛ. Какая у молодого легионера может быть мотивация в такой ситуации?

— Позвольте не согласиться. Ещё не всё потеряно в чемпионате. Если мы выиграем все матчи весной, сможем зацепиться за зону Лиги Европы, а то и за Лигу чемпионов. Плюс нельзя забывать, что есть Кубок России, через который тоже можно пробиться в еврокубки. Это отличная мотивация. Помимо всего прочего, десятая строчка — не место «Спартака». Улучшить нашу позицию в турнирной таблице — ещё одна мотивация. Кроме того, я молод и стремлюсь развиваться, расти как профессионал. Плюс я всё ещё новичок в команде и мне нужно закрепляться в составе, доказывать, что достоин играть в основе. И это ещё один вызов. Как видите, мотивации для того, чтобы весной не опускать руки, достаточно.

— Многие не поняли вашего переезда в Россию. Ведь вы могли играть со «Славией» в Лиге чемпионов, но отправились в «Спартак», который вылетел даже из Лиги Европы.

— На самом деле, причин моего трансфера очень много. Могу перечислять их долго, но назову две самые важные. Первая — давайте зададимся вопросом: насколько часто чешские футболисты переезжают в Европу? Я сейчас не говорю об условной Бельгии, а имею в виду топ-чемпионаты. Таких игроков единицы. Это связано с тем, что чехи редко находятся на виду. В стране мало клубов, которые регулярно выступают в еврокубках. В Лиге чемпионов в текущем сезоне играла «Славия», до этого была «Виктория Плзень». В итоге куда-то переходят два-три уже состоявшихся футболиста. Вот сейчас «Славия» ярко отыграла в групповом этапе Лиги чемпионов, по итогам её выступления состоялся один трансфер — Томаш Соучек отправился в аренду в «Вест Хэм».

Мне кажется, причина в том, что чешским игрокам надо пораньше выбираться в хорошие европейские чемпионаты — я говорю о России или той же Бельгии, чтобы там проявлять себя, быть на виду у топ-клубов, а не перезревать в чешском первенстве. Я молодой игрок, и когда представилась возможность уехать в РПЛ, воспользовался ею.

— Но ведь РПЛ не топ-лига.

— Ещё недавно она занимала шестую строчку в рейтинге УЕФА, это хороший чемпионат. Из России куда проще пойти на повышение. Кроме того, я перешёл не куда-то, а в «Спартак» — самый большой клуб в вашей стране. О нём знают во всём мире. Также меня заинтересовал проект, который здесь строят. Красно-белые решили создавать новую команду с молодыми футболистами. Я молодой, и для меня важно получать много практики. Переезжая в Москву, понимал, что здесь получу её.

— Но при этом, отправляясь в молодую команду, вы должны были понимать, что ей понадобится время на становление.

— Вы абсолютно правы. Молодым игрокам свойственна нестабильность, один матч они могут провести на великолепном уровне, а следующий сыграть плохо. Зато у нас есть огромная мотивация, которая поможет достичь успеха. Нами руководит классный тренер, мы хорошо работаем. Верю — мы можем добиться многого.

— После чешской лиги скорости РПЛ казались космическими?

— Не сказал бы, что они кардинально выше. Всё-таки чешские команды тоже выступают в еврокубках. Со «Славией» в плей-офф Лиги Европы я, например, играл против «Челси» и «Севильи», а последней даже забивал. Но в РПЛ в среднем футболисты обладают большим индивидуальным мастерством, они быстрее обрабатывают мяч и играют в одно касание.

— «Спартак» заплатил за вас круглую сумму. Дороже из чемпионата Чехии покупали только Томаша Росицки. Это накладывает дополнительную ответственность?

— С одной стороны, это действительно большая сумма, с другой — вопрос взаимоотношений двух клубов. Да, для чешской лиги €12 млн — серьёзные деньги, но для меня это неважно. Куда важнее, как я выступаю и какой уровень игры демонстрирую. А все эти миллионы на меня не давят.

— Понимаете, что болельщики ждут от вас не просто хорошей игры, а чудес на поле?

— Вы правы, когда за тебя платят такие деньги, болельщики сразу требуют магии. Это создаёт определённое давление, но я просто стараюсь не придавать этому значения.

«Большую часть денег отдаю отцу»

— В «Спартаке» ваша зарплата сильно увеличилась. Вам всего 21 год. Не закружилась голова от денег?

— Не вижу в этом никакой проблемы. Я просто стал зарабатывать больше. Нужно понимать, что мой контракт рассчитан всего на пять лет, и никто не знает, что со мной может случиться по истечении этого срока. Вдруг это последнее соглашение в моей карьере. Поэтому отец приучил меня к тому, что деньги нужно инвестировать, чтобы они работали на тебя в будущем. Этим я и занимаюсь. Да, могу потратиться на отпуск, отдых, но также вкладываю средства в себя, в своё здоровье и развитие. Отношусь к деньгам взвешенно.

— Назовите самую большую трату в своей жизни.

— Опять же это инвестиции. Я покупаю недвижимость. Конечно, на это уходят немалые деньги.

— Какой самый дорогой каприз позволяли себе?

— Если мне что-то нравится и я могу позволить себе это, почему бы не купить? Но всегда важно иметь границы. У меня есть фиксированная сумма, которую я могу потратить на себя в месяц. За её рамки стараюсь не выходить. А большую часть денег отдаю отцу, который следит за моими финансами. Я люблю машины и могу позволить себе авто. Что касается ювелирных украшений, то к ним равнодушен. Например, у меня есть часы, но это подарок. А больше всего мне нравится тратить деньги на своих родных и близких. Купить отцу машину, отвезти семью отдохнуть на каникулы — это доставляет мне огромное удовольствие.

— Вы сказали о любви к машинам. В Москве сами за рулём ездите?

— Нет. У меня была машина в Праге, но, когда уехал в Россию, продал её и на эти деньги купил автомобиль отцу. В Москве же пока передвигаюсь с водителем. В будущем, может быть, и тут у меня появится свой автомобиль.

— В «Спартаке» сейчас собрано немало молодых футболистов — как россиян, так и легионеров. Чем они отличаются от сверстников из Чехии?

— Различие только в паспорте. Скорее стоит говорить о каких-то индивидуальных особенностях. В «Спартаке» действительно много молодых ребят, и все очень приятные люди. Например, возьмём Зелимхана Бакаева. Да, мы не можем полноценно общаться, поскольку он говорит на английском так же, как я на русском — не очень хорошо. Но поскольку мы сверстники, у нас схожие интересы и мы всегда найдём взаимопонимание. Это здорово помогло мне на первых порах в «Спартаке».

— С кем из русских ребят больше всего общаетесь?

— Сложно кого-то выделить. Со всеми общаюсь хорошо: Бака, Рома Зобнин, Илья Кутепов. Можно ещё упомянуть Резиуана Мирзова, с которым у нас свои шуточки. Но чаще общаюсь всё же с Зелимханом.

— Как вам даётся русский язык?

— Чуть-чуть понимаю (Говорит по-русски. — RT). Всё же в чешском много похожих слов, а ещё больше их в словацком — я ведь родился в Словакии и говорю на этом языке. А футбольный язык вообще универсален, и здесь мне практически всё понятно. Но когда ребята говорят между собой на русском, немного теряюсь. Поэтому я планирую учить язык и не унываю.

— Мы говорили о Бакаеве. Уже сейчас его многие отправляют в ведущие европейские чемпионаты. Как вам кажется, он готов к такому переходу?

— Всё зависит от того, куда именно он захочет отправиться. У Зелимхана отличная техника, он очень хорош в дриблинге и в игре один в один. У него светлая голова. Но не каждое первенство ему подойдёт. Тут всё индивидуально. То же могу сказать о других молодых ребятах из нашей команды. Но у нас многие способны заиграть за границей.

«Матч с «Зенитом» в Петербурге получился странным»

— Кто из россиян-соперников по-настоящему впечатлил вас?

— Хорошо помню игру с «Зенитом» в первом круге, перед которой меня представили болельщикам. Я отправился на трибуны, а в составе петеребуржцев в тот вечер ярко смотрелся опорник на позиции шестого номера. Не помню его имени (Магомед Оздоев. — RT). Артём Дзюба, конечно, тоже в полном порядке. Вообще в России полно квалифицированных футболистов.

— Что вас удивило в РПЛ на первых порах?

— Поразило количество болельщиков на трибунах. «Спартак» регулярно собирает 30—40 тыс. в зависимости от места проведения матча. На домашние встречи «Славии» приходит 19 тыс., больше стадион просто не вмещает. Но на выезде на нас приходило всего 3—5 тыс.

— А как же дальние выезды? По Чехии вы ездили на автобусе.

— Я привык путешествовать, для меня это нормально. Нужно понимать, что на автобусе мы ездили порой по четыре-пять часов. А в России ты садишься на самолёт и добираешься всего за пару часов, плюс мы летаем чартерами и не нужно стоять в очередях. Дискомфорт минимален.

— В первой части сезона было очень много судейских скандалов. Вас это удивило?

— В Чехии происходит то же самое. Это судейство. Но матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге действительно получился странным, ведь судья не разобрался в спорных эпизодах, несмотря на возможность посмотреть повтор. Что поделаешь, такое случается.

— Постоянно появляются слухи об интересе к вам со стороны иностранных клубов…

— В предыдущих интервью говорил, что к переходу в топ-лигу нужно быть готовым во всех смыслах. У меня нет цели любой ценой уехать куда-то. Посмотрим, как будет складываться жизнь. Летом состоится чемпионат Европы, на который надеюсь поехать. Хорошее выступление там может приблизить к выгодному предложению из сильного первенства. Но, повторюсь, чтобы куда-то уехать, должно совпасть сразу несколько факторов.

— Ранее вы говорили, что Англия — ваша маленькая мечта. До сих пор в первую очередь хотите именно туда?

— Безусловно. Но не исключаю, что всю карьеру или большую её часть проведу в «Спартаке». Всё зависит от ситуации и момента.

«С футболом UFC не идёт ни в какое сравнение»

— Какими видами спорта увлекаетесь помимо футбола?

— Назову «Формулу-1», раньше активно интересовался. Но нет такого, чтобы я смотрел спорт по телевизору. Это отнимает много времени, и я предпочту потратить его на девушку, семью. Также слежу за UFC.

— Хабиб Нурмагомедов сейчас популярен даже в Чехии?

— Там его знают в первую очередь по бою с Конором Макгрегором.

— Кто ваш любимый боец UFC?

— Конечно, Махмуд Мурадов, мой большой друг. Это узбекский боец, живущий в Чехии. Он выступает под флагами сразу двух стран.

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— Как вы познакомились?

— Когда играли со «Славией» в Лиге Европы, Махмуд приходил на стадион и после одного из матчей написал мне что-то в духе: «Ты провёл хорошую игру. Молодец». Я ему ответил. Начали общаться. Причём за несколько лет до того я смотрел его бои ещё в чешских промоушенах смешанных единоборств.

— Он что-нибудь советовал вам перед переездом в Россию?

— Посоветовал несколько ресторанов, куда можно сходить. А совсем недавно, в декабре, когда в Москве проходил турнир UFC, мы вместе поужинали. Он, кстати, шикарно говорит по-русски, поэтому подумываю нанять его своим учителем. Вообще Махмуд умный, скромный парень.

— Вы знаете, что он долгое время работал в России на стройке?

— Конечно. Мне сам Махмуд об этом рассказывал. То, с каких низов он начинал и кем стал — потрясающая жизненная история.

— Что, по-вашему, сложнее, футбол или смешанные единоборства?

— Конечно, смешанные единоборства. Во-первых, это не командный вид спорта, а индивидуальный. Тут все смотрят только на тебя. С футболом это не идёт вообще ни в какое сравнение. Просто сумасшедший вид спорта. Представьте, сколько ударов они пропускают. У меня-то иногда после жёстких стыков болят ноги, а что говорить о бойцах, которые метелят друг друга.

— Мурадов показывал вам какие-то приёмы?

— Кстати, когда я по-дружески шучу над ним, он может достаточно больно поставить «лося» на ноге. Но, если серьёзно, Махмуд уже несколько раз звал меня с ним потренироваться. Конечно, речь не идёт о выходе в октагон. Имеется в виду работа в зале, пробежки, функциональная подготовка. Возможно, когда в следующий раз поеду домой, приму его предложение.