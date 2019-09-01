Трансфер Крала в «Спартак» стал одним из самых дорогих в истории чешского чемпионата
- @fcsm_official
Как сообщает «Чемпионат», переход Крала в стан красно-белых стал одним из самых дорогих трансферов в истории чемпионата Чехии по футболу.
Большую сумму за игрока, выступавшего в одном из чешских клубов, платила только немецкая «Боруссия», в январе 2001 года отдавшая «Спарте» €14,5 млн за полузащитника Томаша Росицки.
Крал заключил со «Спартаком» пятилетний контракт.
Ранее новичок «Спартака» Крал поблагодарил московский клуб за доверие.