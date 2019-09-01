Новичок «Спартака» Крал поблагодарил московский клуб за доверие
Чешский полузащитник Алекс Крал, накануне подписавший пятилетний контракт с российским футбольным клубом «Спартак», поблагодарил руководство красно-белых за оказанное ему доверие.
- @alexkralcz
«Спасибо, «Спартак», за то, что поверил в меня», — написал 21-летний футболист на своей странице в социальной сети Twitter.
За права на Крала «Спартак» заплатил чешской «Славии» примерно €12 млн.
Ранее «Спартак» объявил о заключении соглашения с Кралом.
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