Новичок «Спартака» Крал поблагодарил московский клуб за доверие

Чешский полузащитник Алекс Крал, накануне подписавший пятилетний контракт с российским футбольным клубом «Спартак», поблагодарил руководство красно-белых за оказанное ему доверие.

«Спасибо, «Спартак», за то, что поверил в меня», — написал 21-летний футболист на своей странице в социальной сети Twitter.

За права на Крала «Спартак» заплатил чешской «Славии» примерно €12 млн.

Ранее «Спартак» объявил о заключении соглашения с Кралом.