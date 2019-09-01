«Спартак» объявил о подписании контракта с чешским полузащитником Кралом

Футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» подписал контракт с 21-летним чешским полузащитником Алексом Кралом.

Об этом сообщается на официальной странице красно-белых в социальной сети Twitter.

Соглашение с футболистом, ранее выступавшим за чешскую «Славию», рассчитано на пять лет. По неофициальной информации, за права на Крала «Спартак» заплатил примерно €12 млн.

Крал перешёл в «Славию» из чешского «Теплице» в январе 2019 года и принял участие в 29 официальных матчах команды во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Спартака» Араз Озбилиз перешёл в армянский «Пюник».