«Спартак» объявил о подписании контракта с чешским полузащитником Кралом
- @fcsm_official
Об этом сообщается на официальной странице красно-белых в социальной сети Twitter.
Соглашение с футболистом, ранее выступавшим за чешскую «Славию», рассчитано на пять лет. По неофициальной информации, за права на Крала «Спартак» заплатил примерно €12 млн.
Крал перешёл в «Славию» из чешского «Теплице» в январе 2019 года и принял участие в 29 официальных матчах команды во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Спартака» Араз Озбилиз перешёл в армянский «Пюник».