«Спартак» объявил о подписании контракта с чешским полузащитником Кралом

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Футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» подписал контракт с 21-летним чешским полузащитником Алексом Кралом.
«Спартак» объявил о подписании контракта с чешским полузащитником Кралом
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Об этом сообщается на официальной странице красно-белых в социальной сети Twitter.

Соглашение с футболистом, ранее выступавшим за чешскую «Славию», рассчитано на пять лет. По неофициальной информации, за права на Крала «Спартак» заплатил примерно €12 млн.

Крал перешёл в «Славию» из чешского «Теплице» в январе 2019 года и принял участие в 29 официальных матчах команды во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Спартака» Араз Озбилиз перешёл в армянский «Пюник».

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