Дебютная победа Мурадова, успех Наурдиева и нокаут за 17 секунд: чем запомнился турнир UFC в Копенгагене

В Копенгагене состоялся турнир UFC Fight Night 160. В главном событии вечера американцу Джареду Каннониру удалось победить шведа Джека Херманссона. С победы в сильнейшем промоушене планеты дебютировал первый представитель Узбекистана в его истории Махмуд Мурадов. А выступающий под австрийским флагом уроженец Чечни Исмаил Наурдиев оказался сильнее Сияра Бахадурзады. Наконец, Джон Филлипс нокаутировал Алена Амедовски за 17 секунд — этот результат вошёл в тройку самых быстрых побед в истории среднего веса UFC.

Непростая победа Мурадова

Одним из главных событий турнира в Дании стал дебют в UFC 29-летнего бойца Махмуда Мурадова. Он стал первым спортсменом из Узбекистана в Абсолютном бойцовском чемпионате. От ярко проявившего себя в чешском промоушене Oktagon Махмудова ждали очень многого, тем более что в соперники ему достался не хватающий звёзд с небес Алессио Ди Кирико, имеющий в UFC статистику 3-3. Изначально итальянец даже не хотел принимать бой с перспективным новичком, но руководство сумело убедить его.

В результате Ди Кирико неожиданно сумел навязать Мурадову очень серьёзную конкуренцию. В первом раунде Махмуд был активнее и стремился работать «первым номером», но оппонент, обладающий мощным ударом, очень здорово контратаковал. Однако в концовке узбек нанёс Алессио рассечение и выполнил тейкдаун.

Второй раунд получился достаточно равным, а в третьем Мурадова буквально на глазах стали покидать силы. Ди Кирико завладел преимуществом и принялся наносить удар за ударом. В концовке спортсмен из Узбекистана держался на ногах уже с большим трудом, но всё же выстоял.

Тяжело было угадать, кому отдадут победу судьи, но они единогласно присудили её Махумуду — 29:28, 29:28, 29:28, что выглядело как минимум небесспорно. Тем не менее Мурадов, к радости своей армии болельщиков, стартовал в UFC с победы, а следующий бой может провести уже в новой весовой категории.

Российских бойцов на UFC Fight Night 160 представлено не было, но в октагон вышел уроженец Чечни Исмаил Наурдиев, уехавший в Австрию в возрасте восьми лет и теперь выступающий под флагом этой страны. К радости как отечественных, так и австрийских поклонников MMA, 23-летний спортсмен вернулся на победную тропу после поражения от Ченси Ренкаунтри в июле.

Чеченцу удалось без особых проблем расправиться с Сияром Бахадурзадой. Пусть уроженец Афганистана и продержался до конца боя, но уступил единогласным решением судей. Наурдиев же одержал свою 17-ю победу в смешанных единоборствах и вторую в UFC.

Удачным получился вечер не только для Мурадова, но и для двух других представителей постсоветского пространства. Дебютировавший в главном бойцовском промоушене мира грузин Гига Чикадзе в тяжёлом бою оказался сильнее Брэндона Дэвиса. Сначала ринг-анонсёр заявил о ничьей, но позже судьи пояснили, что при объявлении результата была допущена ошибка и победу всё же одержал Чикадзе.

В свою очередь, молдаванин Ион Куцелаба «закрыл» поражение от Гловера Тейшейры брутальным нокаутом в поединке с Халилом Раунтри. 25-летний боец не оставил сопернику ни единого шанса и вынудил судью остановить бой уже в первом раунде.

Поражение Херманссона и великолепный дебют Мадсена в лёгком весе

В главном бою вечера сошлись два спортсмена, которые мечтали побороться за пояс в среднем весе в самое ближайшее время, Джек Херманссон и Джаред Каннонир. Швед подходил к турниру в Копенгагене, имея в активе серию из четырёх побед, и планировал при поддержке практически домашних трибун устранить опасного конкурента, чтобы уже весной сразиться за титул. Но американец, после смены весовой категорий вставший на победные рельсы, уступать тоже не собирался.

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Активнее бой начал Херманссон, который явно делал ставку на быстрый нокаут. Но Каннонир оказался к этому готов и достаточно успешно отражал все атаки соперника. Чуть позже Джеку удалось сделать тейкдаун, но оппонент не растерялся и в этой ситуации.

Начало второго раунда получилось для Херманссона просто катастрофическим. Он попытался провести ещё один тейкдаун, но буквально наткнулся на нокаутирующий встречный удар. Каннонир тут же бросился добивать соперника, судья вынужден был вмешаться и остановить поединок. Так Джаред одержал третью победу подряд в среднем весе и сделал очередной шаг к титулу. Вдобавок американец получил бонус за выступление вечера. Херманссон же потерпел третье поражение в UFC.

Однако для местных болельщиков главным событием вечера стал удачный дебют в сильнейшем промоушене мира серебряного призёра Олимпиады-2016 в греко-римской борьбе Марка Мадсена. Он не оставил ни малейшего шанса Данило Беллуардо и оформил технический нокаут уже спустя минуту и 12 секунд после начала боя. Возможно, в этот день Марк начал свой путь в погоне за титул в лёгком весе, которым владеет Хабиб Нурмагомедов.

Но быстрее всех свой поединок в Копенгагене закончил всё же не Мадсен, а Джон Филлипс. Всего 17 секунд ему хватило для того, чтобы нокаутировать Алена Амедовски. Это третий результат в истории среднего веса UFC.

Вошёл в историю и опытнейший Овинс Сент-Прю. После двух поражений подряд американец вынудил сдаться поляка Михала Олексейчука и сравнялся с Джоном Джонсом и Гловером Тейшейрой по количеству досрочных побед в современной истории полутяжёлого веса UFC. В активе всех троих по десять таких викторий. Помимо этого, Сент-Прю в пятый раз победил сабмишеном, то есть сдачей соперника, и в четвёртый раз — через удушающий приём.

Наконец, в полусреднем весе очередной шаг к титулу сделал Гилберт Бёрнс. В очень непростом поединке он оказался сильнее исландца Гуннара Нельсона и одержал четвёртую победу подряд, две из которых — как раз после перехода в новую категорию.