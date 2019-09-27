Челлендж Ибрагимовича и заявления американских бойцов: кто и как бросает вызовы Нурмагомедову

Известный футболист Златан Ибрагимович бросил вызов чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, смысл которого состоит в том, чтобы удержать мяч на груди, размахивая руками как герой фильма «Матрица». Желание встретиться с уроженцем Дагестана в настоящем бою изъявили двукратный чемпион мира по вольной борьбе Кайл Дейк и одержавший три победы подряд Джастин Гэтжи. Между тем в команде отечественного спортсмена заявили, что его следующий поединок состоится весной 2020 года.

Футбольный вызов от Ибрагимовича

Хабибу Нурагомедову готовы бросить вызов многие бойцы из мира MMA, но челленджа от известного футболиста Златана Ибрагимовича россиянин вряд ли мог ожидать. Впрочем, швед, владеющий чёрным поясом по тхэквондо, пожелал не сразиться с уроженцем Дагестана в партере, а, напротив, пригласил его на «свою территорию».

Экс-нападающий «Барселоны», «Ювентуса» и ПСЖ, а теперь игрок «Лос-Анджелес Гэлакси», запустил в социальных сетях новый флэшмоб — matrixchallenge, в рамках которого нужно подбросить мяч ногой, почеканить им и, удерживая на груди, плавно отклонять спину назад, размахивая руками как герой популярной трилогии «Матрица» Нео.

Задание на первый взгляд является далеко не самым простым, а Ибрагимович помимо Нурмагомедова бросил вызов первой ракетке планеты сербу Новаку Джоковичу, чемпиону мира по футболу французу Полю Погба, а также собственному агенту итальянцу Мине Райоле.

Впрочем, Нурмагомедов пока не стал пробовать повторить трюк Златана, а в комментариях назвал челлендж «ерундой».

Громкие обещания от Гэтжи и неожиданное предложение Дейка

Впрочем, чаще Нурмагомедову бросают всё же более традиционные вызовы. После победы над Дастином Порье наиболее вероятным соперником россиянина называют Тони Фергюсона. Однако сразиться с чемпионом UFC в лёгком весе также готов и Джастин Гэтжи. В последнем бою американец побил опытного соотечественника Дональда Серроне и в настоящий момент довёл серию своих побед до трёх подряд. При этом Хайлайт, как и Нурмагомедов, является признанным мастером борьбы.

«Мы встретимся в центре октагона. Я буду наносить тяжёлые удары в основном правой. Я обладаю самой опасной мощью в лёгкой весовой категории. А чего стоят мои удары ногами? Уверен, Серроне до сих пор хромает после моих лоукиков. Каждый раз, когда Хабиб будет пытаться валить меня в партер, я буду перекатываться так, как он никогда не видел за всю свою жизнь. Он всегда боролся с вольниками, которые не отдавали спину, потому что этого нельзя делать без потери очков. Но у нас в США иные правила борьбы, у нас фолк-стайл, я в основном по этим правилам боролся, а не по правилам вольной борьбы», — приводит слова Гэтжи «Чемпионат» со ссылкой на подкаст UFC Unfiltered.

Джастин также рассказал об успешном опыте противостояния олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Джордану Барроузу.

«Ты меня не удержишь в партере, я поднимусь на ноги. Я буду уходить из партера так, как он никогда не видел. Я дважды боролся с Барроузом. И я сумел остановить 20 его проходов. Давить на соперника с той же силой — вот как надо останавливать тейкдауны», — добавил Гэтжи.

Любопытно, что на следующий день о желании поспарринговаться с Нурмагомедовым заявил другой мастер вольной борьбы из США, двукратный чемпиона мира Кайл Дейк.

«Если Хабиб захочет побороться на матах, я полностью за! Слышал, Хабиб Нурмагомедов? Давай!» — приводит слова Дейка Fight-library.

Впрочем, до недавнего времени куда более вероятным виделся бой россиянина с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером, который, видимо, остался доволен удачным как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения результата противостоянием с Конором Макгрегором.

Как раз после победы Хабиба над ирландцем стороны активно обменивались заявлениями о готовности встретиться в ринге, но дальше слов дело пока так и не пошло. Объяснил, почему так произошло, первый узбек в истории UFC Махмуд Мурадов, который входит в команду Мейвезера.

«Поединок с Нурмагомедовым нереален. Флойд сам сказал, что будет участвовать только в показательных боях, за которые будет получать $10—100 млн», — заявил Мурадов в интервью RT.

$60 тыс. за футболку Хабиба и признание фигуриста

Между тем, стало известно, когда Хабиб выйдет в октагон в следующий раз. Предполагалось, что это может произойти уже в декабре, но в команде чемпиона заявили, что ближайший его поединок состоится только весной следующего года.

«Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель 2020-го», — приводит ТАСС слова менеджера Нурмагомедова Ризвана Магомедова.

А пока имя следующего соперника россиянина остаётся неизвестным, его последний оппонент Порье продал на аукционе футболку Хабиба, а все вырученные средства пустил на благотворительность, как бойцы и договаривались. Помимо данного предмета гардероба он реализовал также собственные шорты и перчатки. Суммарно американец получил за лоты $60 тыс. Ранее Нурмагомедов также продал футболку Дастина с поединка и выручил $100 тыс. Такую же сумму добавил президент UFC Дана Уайт.

Но с кем бы Хабиб не встретился в следующем бою, он может быть уверен в поддержке известного фигуриста Максима Ковтуна, который завершил карьеру этой весной. Призёр чемпионата Европы признался, что не пропускает поединков Хабиба.

«Телевизор смотрю нечасто, но что не могу пропустить — так это бои Хабиба Нурмагомедова. Всегда за него болел, а сейчас особенно. Единоборства нравится смотреть», — цитирует Ковтуна Nevasport.