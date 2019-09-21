Бой Нурмагомедова с Сен-Пьером, споры Уайта с Ковингтоном и критика со стороны Порье: что обсуждают в мире UFC

Жорж Сен-Пьер может заменить Тони Фергюсона и стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова. Об этом рассказал президент UFC Дана Уайт. Также функционер прокомментировал заявления Колби Ковингтона о «рабском труде» в промоушене и заявил, что тот сам виноват в срыве боёв с Камару Усманом и Тайроном Вудли. В свою очередь, Ковингтон отреагировал на критику со стороны Дастина Порье.

«Буду заинтересован в переговорах с Жоржем»

Возможный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером по-прежнему остаётся одним из самых обсуждаемых в мире смешанных единоборств. Многие болельщики во всём мире жаждут увидеть дуэль российского чемпиона и легендарного канадца, завоевавшего за свою карьеру титулы в двух дивизионах UFC. За прошедший год сами борцы неоднократно заявляли о своей заинтересованности в очной схватке, однако все разговоры о её организации пресекались лично главой промоушена Даной Уайтом.

Судя по всему, на прошлой неделе сам Сен-Пьер потерял все надежды на встречу с Нурмагомедовым. Так, 38-летний канадец заявил, что отлично чувствует себя «на пенсии» и не собирается возвращаться в октагон. Казалось, что это заявление поставило точку в разговорах о данной битве, но Уайт неожиданно изменил своё мнение.

Также по теме Забота о наследии vs рекордный гонорар: почему Сен-Пьер отказался от идеи боя с Нурмагомедовым Жорж Сен-Пьер заявил, что не собирается претендовать на проведение боя с Хабибом Нурмагомедовым. На днях канадец развеял слухи о...

Президент UFC не стал скрывать, что приоритетным соперником для Хабиба по-прежнему является Тони Фергюсон. В настоящий момент американец имеет в своём активе серию из 12 побед подряд и как никто другой заслуживает права побороться за пояс. Кроме того, их с Нурмагомедовым объединяет давняя история противостояния, включающая в себя четыре неудачных попытки организовать их сражение в октагоне.

«Бой Хабиба с Тони должен состояться. Мы пытались организовать его уже четыре раза, поэтому надеюсь, что в этот раз у нас получится. Это было бы логично», — цитирует Уайта MMAFighting.

После турнира UFC 242 в Абу-Даби глава UFC открыто заявил, что в случае отказа Фергюсона от битвы с Нурмагомедовым, его место может занять Конор Макгрегор. Но судя по последним словам, мнение Уайта по данному вопросу изменилось и в качестве замены рассматривается уже Сен-Пьер.

«Бой с Сен-Пьером тоже вероятен. Посмотрим, что будет с Тони. Ранее у него были возможности, которыми он не воспользовался. Поэтому, если он откажется, я буду заинтересован в переговорах с Жоржем», — признался Уайт.

Стоит напомнить, что ранее президент UFC неоднократно говорил, что не хочет организовывать бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером. В 2017 году он уже устроил канадцу возвращение в октагон и сразу позволил тому подраться за титул в среднем весе. Он взял верх над Майклом Биспингом, но так и не провёл ни одной защиты. Жорж сослался на проблемы со здоровьем и покинул промоушен.

Вероятно, Уайт опасается, что Сен-Пьер может нанести Нурмагомедову первое поражение в карьере, после чего вновь откажется от дальнейших выступлений и уйдёт на пенсию. Это будет совсем неудивительно, учитывая возраст канадца, а также тот факт, что успех в этой схватке сделает его единственным в истории чемпионом UFC в трёх весовых категориях.

Конфликт UFC с Ковингтоном

В то время, как Макгрегор активно занимается продвижением своего алкогольного бренда и лишь намекает на возможное возвращение в клетку, Колби Ковингтон укрепляется в статусе самого скандального бойца UFC. Американец уже неоднократно отличался своими жёсткими высказываниями в адрес руководства компании и не собирается останавливаться. Так, он вновь обвинил Абсолютный бойцовский чемпионат в том, что его заставляют драться за крайне невысокий гонорар.

«UFC проповедует рабский труд. Они не стремятся достаточно платить ни одному из атлетов, потому что хотят, чтобы все оставались бедными. Поэтому они продолжают возвращаться в октагон и сражаться по шесть раз в год», — признался спортсмен BJPenn.com.

По словам американца, UFC неоднократно обманывал и использовал его, ничего не давая взамен.

«Я зарабатываю им миллионы, а они просто продолжают класть все эти деньги себе в карман и не хотят платить мне даже 5% от доходов. Смешно, что они могут забрать себе 95-98% общей суммы и не дать атлетам больше, чем 2-3%, — заключил спортсмен.

Ковингтон является первым претендентом на титул в полусреднем весе и уже в ближайшее время должен был встретиться с чемпионом Камару Усманом. Но из-за подобных высказываний схватка за пояс вполне может пройти без его участия. Стоит отметить, что такое уже случалось ранее. Колби владел временным званием, но внезапно снялся с поединка с Тайроном Вудли, сославшись на травму. UFC быстро нашёл ему замену в лице Даррена Тилла, а американец с того момента начал настоящую войну с Уайтом.

«Я говорил, что собираюсь организовать эту схватку. Так что Ковингтон может говорить всё, что ему угодно. Мы зарабатываем тем, что проводим бои. Мы приходим к бойцам и говорим: «Вот, что будет дальше. Вот такая дата. Хочешь этот поединок?» — сказал Уайт.

По его словам, Ковингтон оказался недоволен предложенным гонораром за встречу с Усманом, а последующие переговоры ни к чему не привели.

«Он уже во второй раз так поступает. У него также был поединок в Далласе. Мы сказали: «Не хочешь биться с Усманом, поставим тебя против Вудли». От сражения с Тайроном он тоже отказался. Ты либо хочешь драться либо нет. Когда Ковингтон созреет, он нам об этом сообщит», — добавил глава UFC.

Ссора с Порье

Ковингтон не стал ограничиваться открытым конфликтом с руководством UFC и вновь жёстко ответил своему партнёру по команде Дастину Порье. Оба спортсмена занимаются в American Top Team, но в последнее время отношения между ними сложно назвать дружескими.

Всё началось с предыдущего поединка Ковингтона. Большинство представителей ММА придерживаются определённых правил поведения и очень редко соглашаются сразиться со своими партнёрами по тренировочному лагерю. Но Колби принял предложение подраться с Робби Лоулером и тем самым показал, что для него этот кодекс чести не имеет никакого значения.

Впоследствии Ковингтон одержал уверенную победу над своим бывшим одноклубником, но вряд ли заработал уважение к себе. В American Top Team негативно отреагировали как на его решение принять бой с товарищем по команде, так и на поведение экс-временного чемпиона. Так, Колби неоднократно позволял себе оскорбления в адрес Робби как до, так и после турнира.

Одним из самых недовольных оказался Порье. После шоу в Абу-Даби он заявил, что при встрече с Ковингтоном их ждёт жёсткий разговор. Судя по всему, сам Колби этого не боится.

«Я каждый день занимаюсь в American Top Team, он знает, где меня найти. Что происходит каждый раз, когда мы тренируемся вместе, он тоже помнит. Так что несдобровать ему, если он решит ко мне лезть и задираться, так и не совладав со своими эмоциями и не осознав, что это бизнес», — заявил Ковингтон.

По его словам, в правилах ATT не говорится, что он должен был другом для каждого посетителя зала.

«Мы можем друг с другом не соглашаться и расходиться, оставаясь каждый при своём мнении. Ты держишься на своей части зала, а я — на своей», — заключил Колби.