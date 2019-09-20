«Странно, что молчат про бараньи папахи»: в России ответили на обвинения Нурмагомедова в жестоком обращении с животными

Руководство UFC не станет применять какие-либо санкции против Хабиба Нурмагомедова после обращения британских зоозащитников, полагает президент М-1 Global Вадим Финкельштейн. Функционер выразил мнение, что подобным образом организация по борьбе за этичное обращение с животными (PETA) лишь пытается обратить на себя внимание. На обвинения зоозащитников ответил и известный дрессировщик Аскольд Запашный. Специалист заявил, что ставшие предметом конфликта шуточные схватки Хабиба с медведями не приносят животным никакого дискомфорта.

Зоозащитники потребовали от руководства UFC пересмотреть действующий контракт с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Соответствующее прошение в адрес промоушена направило британское отделение организации по борьбе за этичное обращение с животными (PETA).

Претензии касаются некорректного, с точки зрения зоозащитников, поведения чемпиона UFC в лёгком весе, которое он неоднократно демонстрировал по отношению к медведям.

Речь идёт о нескольких эпизодах. Первые кадры на которых будущая звезда мирового спорта борется с медвежонком, появились в сети в 2013 году. Они были сделаны в 1997 году на любительскую видеокамеру.

Позже, в 2014 и 2019 годах Нурмагомедов ещё дважды проводил аналогичные встречи уже с другими животными.

Так, в апреле текущего года Хабиб устроил шуточную схватку с небольшим медведем. Боец выложил видео в свой Instagram и сопроводил публикацию лаконичной подписью: «Со старым другом».

Подобные кадры и отношение к диким зверям вызвало возмущение у западных зоозащитников. Руководитель британского отделения PETA Элиза Аллен просит боссов UFC оказать влияние на бойца и прекратить подобную практику «подготовки» к поединкам.

«Мы призываем приостановить сотрудничество с Хабибом Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит своего отношения к животным и не будет вести себя с ними более уважительно, как они того заслуживают. Бороться с медведем, сидящим на цепи, — это отвратительно, сразу видно абсолютное отсутствие уважения к животным и понимания того, что они из себя представляют», — приводит слова Аллен MMA Junkie.

Кроме того, борец за права животных обращает внимание на то, что случай с Хабибом — не единственное проявление агрессии к животным в России. Аллен акцентирует внимание на том, что в руки человека звери попадают, так и не побывав в своей естественной среде обитания.

«Животных, которых в России используют для бокса, танцев или других архаичных забав, чаще всего отрывают от матерей ещё детёнышами. Их сажают в клетку или на цепь, надевают на них намордники и бьют. Их лишают всего, что для них важно. Призываем господина Нурмагомедова выбирать себе оппонентов среди согласных на это людей», — подчеркнула зоозащитница.

«Для медведей такая борьба — нормальное явление»

В UFC на подобные запросы пока никак не отреагировали. Молчит и сторона представляющая интересы Хабиба Нурмагомедова. При этом ранее семья бойца рассказывала историю медвежонка, прославившегося в сети благодаря борьбе с с будущим чемпионом.

Так, отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов пояснял, что двух медвежат, оставшихся без матери, подарили директору местного совхоза. Одного сразу отправили в зоопарк, а второго на время оставили в селе.

«Вначале он просто игрался, потом стал хватать за ногу, позже за две ноги. Научился валить, оказываться наверху. Вышло, что медвежонок научился борьбе. Он делал это хорошо, при этом не был злым и кусачим. Просто радовался и игрался, а после получал за это сахар», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

Позже медвежонок, которого назвали Сильди, также был отправлен в зоопарк и больше не боролся с Хабибом.

«Он вырос, начал ходить по дворам, отбирать еду у собак. Так что и его отдали. Было много интересных моментов с Сильди. Надо было их сохранить на жёстком диске, осталось только то, что вы все видели», — пояснил отец Хабиба.

Жестокого обращения с животными в ролике с участием Хабиба не увидел и известный российский дрессировщик Аскольд Запашный. Опытный укротитель хищников дал свою оценку поведению зверя. По мнению дрессировщика, медвежонок Сильди не испытывал боли, не проявлял защитную реакцию, а напротив, чувствовал себя весьма комфортно.

«Для медведей такая борьба, которая выглядит как некая возня, явление абсолютно нормальное. К тому же, если зверь живёт среди людей, приучен к ним, то такой шуточный бой абсолютно безопасен и для него, и для человека», — цитирует Запашного «Ридус».

Кроме того, дрессировщик предположил, что Нурмагомедов может выкладывать видео с участием животных лишь для повышения интереса к своей персоне.

В том, что эта история может носить рекламный характер, уверен и президент международной промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн. В разговоре с RT функционер высказал удивление поведением зоозащитников и отметил, что ждёт от них и дальнейших попыток сделать себе имидж на имени Хабиба.

«Всё это какая-то ерунда. Похоже, что британцы просто пытаются пиариться таким образом, а то про них никто не говорит. Странно, что они пока молчат про бараньи папахи. Возможно, эти защитники и на них обратят своё внимание. Вещь это крайне популярная, я только прилетел из Абу-Даби, там каждый второй купил себе папаху», — заявил Финкельштейн.

Помимо этого, функционер выразил уверенность в том, что со стороны UFC в адрес Хабиба не последует никаких санкций.

«Не думаю, что они вообще обратят внимание на такую информацию», — подчеркнул он.

В продолжение темы Финкельштейн отметил, что привлечение дрессированных медведей к тому или иному участию в бойцовских поединках довольно распространены, а зоозащитники регулярно высказываются на этот счёт.

«Я тоже сталкивался с их нападками. На одном из наших боёв, который проходил в Санкт-Петербурге, бойцов выводил дрессированный медведь в перчатках. Придумали такой интересный ход, он всем понравился: вначале шёл боец, а после — медведь. Зрителям понравилось, ничего плохого ни с кем не произошло. Но зоозащитники стали кричать, что такое нельзя показывать по телевидению», — рассказал глава М-1 Global.