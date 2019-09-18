Британские зоозащитники возмущены борьбой Нурмагомедова с медведем

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Директор британского отделения организации по защите животных PETA Элиза Аллен выразила возмущение действиями чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова, который несколько раз боролся с медведем.
Британские зоозащитники возмущены борьбой Нурмагомедова с медведем
  • @khabib_nurmagomedov
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«PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с господином Нурмагомедовым до тех пор, пока он не продемонстрирует явное изменение в своём отношении к животным», — приводит слова Аллен MMA Junkie.

По её словам, спортсмен должен проявить к животным уважение, которого они заслуживают.

В 2017 году в сети появилось видео 1997 года, на котором юный Нурмагомедов борется с медведем. Отмечается, что после этого он боролся со зверем в 2014 и 2019 годах.

При этом сам Нурмагомедов заявлял, что считает медведя своим другом.

Ранее экс-чемпион UFC Тайрон Вудли объяснил, почему хочет выйти на бой с Нурмагомедовым.

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