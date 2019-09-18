Экс-чемпион UFC Вудли объяснил, почему хочет выйти на бой с Нурмагомедовым

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли объяснил, почему хочет сразиться с действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Экс-чемпион UFC Вудли объяснил, почему хочет выйти на бой с Нурмагомедовым
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«Хочу бой с Хабибом. У меня лучшая защита от тейкдаунов в истории спорта. Таких парней, как он, совсем немного. Я его фанат», — приводит слова спортсмена TMZ Sports.

При этом он отметил, что ему надо для этого поединка снова стать чемпионом в своём дивизионе, а уже потом выйти против Нурмагомедова в промежуточном весе. По его словам, за соответствующий гонорар он сможет уложиться в необходимый вес.

«Хабиб — зверь. На данном этапе карьеры мне нужно что-то невозможное», — сказал Вудли.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее Нурмагомедов рассказал об исправлении своих ошибок в Instagram.

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