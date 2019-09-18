Нурмагомедов рассказал об исправлении ошибок в Instagram

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что прислушивается к своим подписчикам в Instagram, когда ему указывают на ошибки.

«Попробуй только ошибиться — где-то не так запятую поставишь. Бывает, у тебя предложение идёт, перед буквой «и» поставил запятую. Тебе пишут: «Перед буквой «и» запятая не ставится», — приводит слова Нурмагомедова Первый канал.

При этом он отметил, что старается не делать орфографических ошибок в своих текстах.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как на экзамене его не узнал преподаватель.