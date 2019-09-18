Нурмагомедов рассказал, как его на экзамене не узнал преподаватель
- Gettyimages.ru
«Когда летнюю сессию закрывал, у меня был экзамен английского языка. Я зашёл, учительница меня не узнала, а студенты узнали. Я пошёл на самую заднюю парту, сел там, чуть-чуть шумиха в зале пошла, учительница сделала всем замечание, чтобы они занимались своим делом», — приводит слова Нурмагомедова Первый канал.
По словам бойца, когда он сдал экзамен, преподавательница смотрела на него, не понимая, что происходит. После этого ему позвонил ректор учебного заведения и сообщил, что в университете была небольшая паника, когда пришёл спортсмен.
Нурмагомедов является студентом заочного отделения РЭУ имени Плеханова.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее тренер Конора Макгрегора высказался о возможных соперниках Нурмагомедова.