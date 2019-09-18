Тренер Макгрегора высказался о возможных соперниках Нурмагомедова

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Оуэн Родди, тренер по боксу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, высказался о возможных соперниках действующего обладателя титула организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Тренер Макгрегора высказался о возможных соперниках Нурмагомедова
  • Reuters

«Бой с Фергюсоном выглядит очень интересным. Он агрессивен, а бывает и безумен в своих атаках. Ему будет тяжело с Хабибом», — сказал специалист на своём YouTube-канале.

При этом он отметил, что Фергюсон способен атаковать российского бойца в партере. Он также признался, что ему был бы интересен реванш Нурмагомедова с его подопечным Макгрегором. По его мнению, ирландец может исправить ошибки прошлого поединка и показать себя с лучшей стороны. Что касается возможного боя Нурмагомедова с канадцем Жоржем Сен-Пьером, то он видит это противостояние как сражение бойцов с очень похожим стилем.

«Жоржа можно считать одним из основателей этого стиля ведения боя», — сказал Родди.

Макгрегор уступил Нурмагомедову в октябре 2018 года в Лас-Вегасе.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее Нурмагомедов заявил, что планирует провести три-четыре боя до окончания карьеры.

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