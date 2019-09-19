Забота о наследии vs рекордный гонорар: почему Сен-Пьер отказался от идеи боя с Нурмагомедовым

Жорж Сен-Пьер заявил, что не собирается претендовать на проведение боя с Хабибом Нурмагомедовым. На днях канадец развеял слухи о возможной схватке с россиянином, отметив, что завершил карьеру и не намерен возвращаться в октагон. О том, почему экс-чемпион UFC в двух весовых категориях принял верное решение, — в материале RT.

Не прошло и двух недель со дня победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе, а в мире единоборств уже вовсю обсуждается следующий соперник россиянина. По словам главы промоушена Даны Уайта, им должен стать Тони Фергюсон. Сейчас в его активе победная серия из 12 поединков, а заодно и затяжной, активный конфликт с обладателем пояса. Однако даже подобные заявления президента UFC не мешают сторонникам дагестанца лоббировать проведение его боя с легендарным Жоржем Сен-Пьером.

Разговоры о поединке между Нурмагомедовым и Сен-Пьером стали активно циркулировать в СМИ осенью 2018 года — после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Менеджер россиянина Али Абдель-Азиз неоднократно заявлял о желании обоих спортсменов встретиться в октагоне, да и сами бойцы никогда не скрывали интереса к данной схватке. Свои намерения подтверждали и Хабиб, и Жорж, который признавался, что лично ведёт переговоры с Даной Уайтом. Но президент UFC был неумолим и не согласился дать разрешение на бой.

Судя по всему, в разговорах на этот счёт можно поставить точку. На неделе Сен-Пьеру в очередной раз задали вопрос, стоит ли в ближайшее время ожидать его встречи с Нурмагомедовым, но тот сказал, что не собирается возвращаться в октагон. Атлет заявил, что завершил карьеру и не намерен вновь надевать перчатки.

Интерес Нурмагомедова к поединку с Сен-Пьером объясним как с финансовой, так и со спортивной точек зрения. В своё время канадец был главной звездой промоушена, а турниры с его участием показывали крайне высокие на тот момент рейтинги. Три таких шоу до сих пор входят в топ-20 по числу продаж платных телетрансляций (pay-per-view, PPV). И это с учётом того, что его схватка с Ником Диасом состоялась в 2013 году, а с Би Джей Пенном — в 2009-м, а тогда смешанные боевые искусства ещё не были столь популярны.

Отдельно стоит упомянуть турнир UFC 100, на котором Сен-Пьер выступал во втором по значимости бою. Безусловно, юбилейное шоу получилось невероятно внушительным в плане карда и до сих пор считается одним из величайших в истории промоушена, но канадец вполне мог оказаться и в главном сражении. Против него сыграло два фактора: популярность бывшего рестлера WWE Брока Леснара, а также устаревшие мировоззрения матчмейкеров. Тогда считалось, что схватка в более тяжёлой весовой категории непременно должна стоять выше в программе. Из-за этого чемпиону в полусреднем весе было вдвойне сложно бороться с тяжеловесом.

Но если Сен-Пьер и проигрывал Леснару по числу покупок PPV, то в плане продажи билетов легко обходил его. Об этом свидетельствует тот факт, что его поединки с Джейком Шилдсом на турнире UFC 129 и с Джошем Косчеком на UFC 124 до сих пор входят в пятёрку лидеров по посещаемости в истории промоушена. Причём на первом из них было 55 724 зрителя, что уступает лишь эпохальному шоу в Австралии с участием Ронды Роузи и Холли Холм (56 124).

Таким образом, поединок между Нурмагомедовым и Сен-Пьером со 100-процентной вероятностью стал бы одним из главных и обсуждаемых событий года в UFC. Безусловно, ввиду взаимного уважения и нежелания обоих спортсменов переходить на личности, атмосфера вряд ли была бы настолько накалена, как перед схваткой с Макгрегором, но интерес к нему вряд ли бы упал. Очное противостояние стало бы очень выгодным для спортсменов и, вполне возможно, помогло бы им заработать свои рекордные гонорары.

До турнира в Абу-Даби ходила информация, что гарантированный гонорар Нурмагомедова за него составил $6 млн. За битву с одной из величайших легенд ММА он гарантированно получил бы больше. Что касается Сен-Пьера, то на пике его карьеры чемпионы UFC не получали более $800 тыс. за выступление, а самый большой куш он сорвал за бой с Биспингом — $2,5 млн.

В плане спортивной составляющей схватка с Сен-Пьером прежде всего пошла бы на пользу наследию Нурмагомедова. Жорж по праву считается одним из величайших представителей смешанных единоборств в истории. Это отлично подтверждает не только интерес к его персоне, но и статистические факты. Так, канадец является одним из семи бойцов UFC, обладавшим титулами в двух весовых категориях. Он занимает третье место по числу последовательных защит пояса (9), уступая по этому показателю только Андерсону Силве (10) и Деметриусу Джонсону (11), а также по длительности победной серии (13).

Кроме того, на протяжении всей своей карьеры Сен-Пьер считался одним из самых доминирующих чемпионов и славился прежде всего борцовскими умениями. Так, он предпочитал переводить людей на настил, после чего подолгу вбивал их в канвас. В этом плане они с Нурмагомедовым довольно похожи, за исключением того, что Жорж концентрировался на ударах, а Хабиб — на контроле и болевых приёмах.

В результате поединок между Нурмагомедовым и Сен-Пьером представлял бы интерес по всем возможным показателям, а на его кону вполне могло стоять звание лучшего грэпплера в истории ММА. Но несмотря на все возможные плюсы, Жорж принял абсолютно верное решение, отказавшись от схватки с Хабибом.

За 15 лет в ММА Сен-Пьер успел покорить все возможные высоты, и очередная победа вряд ли принесёт ему ещё больше славы. При этом поражение от Нурмагомедова станет серьёзным ударом по его наследию, а возможно, и здоровью атлета. Да, он может стать первым в истории чемпионом в трёх дивизионах в истории UFC, но с учётом нынешнего положения дел, эти перспективы кажутся более чем туманными.

Во-первых, Сен-Пьер уже давно не молод. В мае он отпраздновал свой 38-й день рождения, а это крайне серьёзный возраст для представителей средних и лёгких весовых категорий. Уже по схватке с Майклом Биспингом было заметно, что он утратил свою былую резкость, а в битве с Нурмагомедовым это может иметь ключевое значение. Канадец изначально оказывается в проигрышной ситуации и обязан бороться не только со своим оппонентом, но и с самим собой.

Во-вторых, Нурмагомедов исключает любую возможность встретиться с Сен-Пьером в более тяжёлой весовой категории. Следовательно, Жоржу придётся впервые в карьере уложиться в лимит лёгкого дивизиона (70 кг), и это с учётом того, что ранее он никогда не опускался ниже отметки полусреднего (77 кг), а последний бой и вовсе провёл в среднем (84 кг). Неизвестно, способен ли возрастной атлет справится со столь изнурительной весогонкой, и как он будет выглядеть в октагоне после неё. В любом случае, Хабиб снова получает дополнительное преимущество и предельно минимизирует шансы на успех своего визави.

В-третьих, оба спортсмена действуют примерно в одном и том же стиле, но разница в возрасте вновь играет на пользу Нурмагомедову. На данный момент он явно превосходит Сен-Пьера в выносливости, а в борьбе это — один из ключевых аспектов. Несомненно, Жорж продолжает поддерживать отличную форму и регулярно тренируется, но годы берут своё. Сумеет ли он выдержать поединок в темпе лёгкого веса, да ещё и после самой тяжёлой сгонки веса в карьере, — очень большой вопрос.

В свете всего этого Сен-Пьер принял абсолютно верное решение. Он уже всё всем доказал и по праву входит в число величайших бойцов ММА в истории. В отличие от многих коллег по цеху, он успел вовремя остановиться и повесить перчатки на гвоздь вместо того, чтобы радовать злопыхателей своими провалами. В этом плане достаточно взглянуть на второго в истории чемпиона в двух дивизионах Пенна. Он считался одним из лучших атлетов в истории, но не сумел вовремя остановиться и потерпел семь поражений подряд. Апогеем его неудач стала недавняя драка в баре, которая закончилась для Би Джея тяжелейшим нокаутом.