Возможный соперник Нурмагомедова Сен-Пьер заявил, что хорошо чувствует себя на пенсии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней и средней весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что хорошо чувствует себя после завершения карьеры.

«Я на пенсии, и на то есть весомая причина. Если что-то произойдёт, то UFC знает, как меня найти. Но сейчас мне хорошо на пенсии. Я не могу жаловаться, жизнь хороша», — сказал Сен-Пьер на YouTube-канале Helen Yee Sports.

При этом он отметил, что продолжает тренироваться, так как ему нравится держать себя в форме.

Менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что Сен-Пьер станет следующим соперником его клиента.

Сен-Пьер же выразил мнение, что следующим соперником чемпиона в лёгком весе Нурмагомедова должен стать американец Тони Фергюсон.

Ранее экс-боец MMA Олег Тактаров ответил на вопрос о возможном бое с отцом Нурмагомедова.