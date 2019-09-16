Возможный соперник Нурмагомедова Сен-Пьер заявил, что хорошо чувствует себя на пенсии

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней и средней весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что хорошо чувствует себя после завершения карьеры.
Возможный соперник Нурмагомедова Сен-Пьер заявил, что хорошо чувствует себя на пенсии
  • © georgesstpierre
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«Я на пенсии, и на то есть весомая причина. Если что-то произойдёт, то UFC знает, как меня найти. Но сейчас мне хорошо на пенсии. Я не могу жаловаться, жизнь хороша», — сказал Сен-Пьер на YouTube-канале Helen Yee Sports

При этом он отметил, что продолжает тренироваться, так как ему нравится держать себя в форме.

Менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что Сен-Пьер станет следующим соперником его клиента.

Сен-Пьер же выразил мнение, что следующим соперником чемпиона в лёгком весе Нурмагомедова должен стать американец Тони Фергюсон. 

Ранее экс-боец MMA Олег Тактаров ответил на вопрос о возможном бое с отцом Нурмагомедова.

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