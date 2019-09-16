Тактаров ответил на вопрос о возможном бое с отцом Нурмагомедова

Бывший боец смешанных единоборств, первый российский чемпион UFC Олег Тактаров ответил на вопрос болельщика о возможности проведения боя с Абдулманапом Нурмагомедовым, отцом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Пусть бабай отдыхает, заслужил. Я слишком силён даже для молодых бойцов из тяжёлой категории. Все это знают. Отсюда весь этот животный страх», — приводит слова Тактарова ToFight.

52-летний Тактаров провёл в смешанных единоборствах 24 боя, в 17 из которых одержал победу, а также потерпел пять поражений, ещё два поединка завершились ничьей.

56-летний Абдулманап Нурмагомедов является мастером спорта по вольной борьбе. Во время службы в армии стал заниматься боевым самбо, а после начал тренировать других спортсменов.

Ранее Тактаров назвал слабые места Хабиба Нурмагомедова.