Тактаров ответил на вопрос о возможном бое с отцом Нурмагомедова
- РИА Новости
«Пусть бабай отдыхает, заслужил. Я слишком силён даже для молодых бойцов из тяжёлой категории. Все это знают. Отсюда весь этот животный страх», — приводит слова Тактарова ToFight.
52-летний Тактаров провёл в смешанных единоборствах 24 боя, в 17 из которых одержал победу, а также потерпел пять поражений, ещё два поединка завершились ничьей.
56-летний Абдулманап Нурмагомедов является мастером спорта по вольной борьбе. Во время службы в армии стал заниматься боевым самбо, а после начал тренировать других спортсменов.
Ранее Тактаров назвал слабые места Хабиба Нурмагомедова.