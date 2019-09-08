Тактаров назвал слабые места Нурмагомедова

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов переоценивает свои возможности в стойке.

«Остались те же проблемы — сгонка веса и ещё есть такая вещь — переоценка себя. Я уже говорил о ней. Он переоценивает свои возможности в стойке. Первый серьёзный просчёт случится из-за этого. В стойке он обязательно это сделает. Это не только его проблема — так у всех», — цитирует Тактарова «Чемпионат».

В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 242 в Абу-Даби, Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона организации в лёгком весе.

Ранее Порье не исключил завершение карьеры.