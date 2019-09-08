Порье не исключил завершение карьеры

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье пока не знает, продолжит ли карьеру после поражения от Хабиба Нурмагомедова в бою за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

«Спасибо за поддержку, это многое значит для меня. Если я вновь буду драться, я вернусь сильным. Если нет, то посмотрим, что приготовил для меня бог», — написал Порье в сторис на своей странице в Instagram.

Американец проиграл Хабибу Нурмагомедову в третьем раунде боя, отказавшись продолжать борьбу после удушающего приёма россиянина. Для Порье это поражение стало пятым в профессиональной карьере и первым с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов обошёл Бузову и стал самым популярным россиянином в Instagram.