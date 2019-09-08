Нурмагомедов обошёл Бузову и стал самым популярным россиянином в Instagram
- Reuters
Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram. Накануне боя с Дастином Порье на аккаунт спортсмена подписались около 700 тыс. человек. Это позволило Нурмагомедову обойти Ольгу Бузову, которая ранее удерживала первенство.
Российский боец победил Дастина Порье в третьем раунде боя на турнире UFC 242 и защитил пояс чемпиона организации в лёгком весе.
Ранее Нурмагомедов поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Порье.