Нурмагомедов обошёл Бузову и стал самым популярным россиянином в Instagram

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после победы над Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби имеет больше подписчиков в социальной сети Instagram, чем известная певица и телеведущая Ольга Бузова.

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram. Накануне боя с Дастином Порье на аккаунт спортсмена подписались около 700 тыс. человек. Это позволило Нурмагомедову обойти Ольгу Бузову, которая ранее удерживала первенство.

Российский боец победил Дастина Порье в третьем раунде боя на турнире UFC 242 и защитил пояс чемпиона организации в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Порье.