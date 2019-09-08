Нурмагомедов поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Порье
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«Многое пройдено и ещё много чего предстоит пройти. Как всегда говорит нам отец: сохраняя прежние качества, двигаемся дальше. Большое спасибо всем кто болел, переживал и молился за нашу команду. На этот раз поддержка была на другом уровне, я искренне благодарю каждого», — гласит пост Нурмагомедова в Instagram.
Российский боец успешно защитил титул чемпиона UFC на турнире в Абу-Даби, заставив оппонента сдаться в третьем раунде боя.
Ранее Нурмагомедов получил приглашение посетить ЧМ по боксу.