Нурмагомедов поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил всех болельщиков за поддержку в поединке с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Многое пройдено и ещё много чего предстоит пройти. Как всегда говорит нам отец: сохраняя прежние качества, двигаемся дальше. Большое спасибо всем кто болел, переживал и молился за нашу команду. На этот раз поддержка была на другом уровне, я искренне благодарю каждого», — гласит пост Нурмагомедова в Instagram.

Российский боец успешно защитил титул чемпиона UFC на турнире в Абу-Даби, заставив оппонента сдаться в третьем раунде боя.

Ранее Нурмагомедов получил приглашение посетить ЧМ по боксу.