Нурмагомедов получил приглашение посетить ЧМ по боксу

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов получил предложение от генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва посетить чемпионат мира по боксу, который стартует в Екатеринбурге.
Нурмагомедов получил приглашение посетить ЧМ по боксу
  • © Anadolu Agency via Getty Images

«Хабиб провёл хороший поединок, хочу поздравить его с яркой победой над Порье на UFC 242. Хотел бы увидеть его выступление в боксе. Я уже пригласил Хабиба, а также его отца Абдулманапа Нурмагомедова на чемпионат мира в Екатеринбург. Надеюсь, они, как и другие почётные гости, приедут. Мы пригласили немало титулованных боксёров», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Хабиб Нурмагомедов 7 сентября одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Чемпионат мира по боксу пройдёт с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге.

Ранее Нурмагомедов показал обеденный стол после победы над Порье.

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