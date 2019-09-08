Нурмагомедов получил приглашение посетить ЧМ по боксу
- © Anadolu Agency via Getty Images
«Хабиб провёл хороший поединок, хочу поздравить его с яркой победой над Порье на UFC 242. Хотел бы увидеть его выступление в боксе. Я уже пригласил Хабиба, а также его отца Абдулманапа Нурмагомедова на чемпионат мира в Екатеринбург. Надеюсь, они, как и другие почётные гости, приедут. Мы пригласили немало титулованных боксёров», — цитирует Кремлёва РИА Новости.
Хабиб Нурмагомедов 7 сентября одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Чемпионат мира по боксу пройдёт с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге.
Ранее Нурмагомедов показал обеденный стол после победы над Порье.