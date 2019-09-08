Нурмагомедов показал обеденный стол после победы над Порье

Короткая ссылка
Российский чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отпраздновал победу над американцем Дастином Порье обедом с бургерами, стейками и колой.
Нурмагомедов показал обеденный стол после победы над Порье
  • © Anadolu Agency via Getty Images

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео обеденного стола в сториз в Instagram. На нём присутствуют бургеры, сэндвичи, стейки, кола и восточные сладости.

После победы над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби россиянин заявил, что его следующая борьба пройдёт с «бургерами, стаканом сока и стейком».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов получил самый большой гарантированный гонорар в истории UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить