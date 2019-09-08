Нурмагомедов показал обеденный стол после победы над Порье

Российский чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отпраздновал победу над американцем Дастином Порье обедом с бургерами, стейками и колой.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео обеденного стола в сториз в Instagram. На нём присутствуют бургеры, сэндвичи, стейки, кола и восточные сладости.

После победы над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби россиянин заявил, что его следующая борьба пройдёт с «бургерами, стаканом сока и стейком».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов получил самый большой гарантированный гонорар в истории UFC.