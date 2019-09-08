Нурмагомедов получил самый большой гарантированный гонорар в истории UFC

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил рекордный гонорар за бой с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Нурмагомедов получил самый большой гарантированный гонорар в истории UFC
  • © Anadolu Agency via Getty Images

Как сообщается в официальном пресс-релизе UFC, Хабиб Нурмагомедов за бой с Дастином Порье получил рекордный гонорар в истории организации — $6 млн. Также россиянин получил бонус $50 тыс. за лучшее выступление вечера и $40 тыс. за участие в медиамероприятиях. К данному гонорару также прибавится доход от продажи платных трансляций.

Нурмагомедов вышел на третье место по суммарному количеству гонораров в UFC. Опережают россиянина голландский тяжеловес Алистар Оверим и ирландец Конор Макгрегор, занимающий первую строчку.

Ранее Нурмагомедов заявил, что заслужил возглавить рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории.

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