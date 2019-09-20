Встреча Нурмагомедова и Бэкхема, туманные перспективы Макгрегора и новый бой Кормье с Миочичем: о чём говорят в мире UFC

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Борислав Головин
Россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч футбольной Лиги чемпионов и сфотографировался с бывшим хавбеком сборной Англии Дэвидом Бэкхемом. Глава UFC Дана Уайт опроверг информацию о том, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор 14 декабря проведёт бой в Дублине. При этом руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата анонсировал третий поединок между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. RT рассказывает о последних событиях в мире UFC.
Встреча Нурмагомедова и Бэкхема, туманные перспективы Макгрегора и новый бой Кормье с Миочичем: о чём говорят в мире UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Через не могу Хабиб сможет выступать ещё два-три года»

Россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжает отдыхать после победы над Дастином Порье, но не теряет времени даром. Спортсмен путешествует по миру и при случае встречается с различными знаменитостями. В частности, уроженец Дагестана не отказал себе в удовольствии сходить на горячо любимый им футбол. В среду он посетил в Париже матч Лиги чемпионов между местным ПСЖ и мадридским «Реалом». Находясь в VIP-ложе стадиона он сфотографировался с такими легендами футбола как Дэвид Бэкхем, Клод Макелеле и Юри Джоркаефф.

«Кто помнит этих легенд? Я вырос, смотря на их великолепную игру. Футбол — это спорт, которому нет равных и не было, ни один вид спорта даже близко не стоит с футболом», — написал Нурмагомедов в Instagram. 

Тем временем, в мире UFC продолжают обсуждать будущее Хабиба и секрет его успеха. В России на эту тему в очередной раз высказался известный боец и актёр Олег Тактаров, который неоднократно довольно жёстко критиковал чемпиона. На этот раз первый обладатель титула UFC в истории России предположил, что вскоре в карьере Нурмагомедова начнётся спад.

«Ему сейчас 30 лет. Думаю, через не могу он сможет выступать ещё два-три года. В лёгких весовых категориях очень быстро сходят с Олимпа. Это в «тяжах» можно выступать до 40 лет», — приводит слова Тактарова News.ru. 

В свою очередь, бывший чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварес заявил, что знает, как именно можно победить россиянина.  

«Я не считаю Хабиба непобеждённым. На мой взгляд, Глейсон Тибау победил Хабиба. Когда я смотрел тот бой, у меня возникло ощущение, что Глейсон побил его. Значит, существует способ победить россиянина. Нужен определённый стиль ведения боя. Если не владеешь им, нужно научиться ему. Считаю, я лучше всех в дивизионе могу продемонстрировать этот стиль. Не знаю, кто ещё на это способен. Думаю о других бойцах из первой десятки UFC — и не знаю, способны ли они вести бой так, чтобы победить Хабиба», — цитирует Альвареса MMAJunkie. 

«Конор хочет выступить в Дублине, но мы в это время проведём турнир в Лас-Вегасе»

А вот судьба одного из принципиальных соперников Нурмагомедова, Конора Макгрегора, по-прежнему остаётся неясной. Он не выходил в октагон уже год, как раз после поражения от Хабиба, и сейчас залечивает некую травму. Относительно его будущего появляются различные слухи, но неизменным остаётся одно — контракт на следующий бой ирландцем всё ещё не подписан, в связи с чем ирландские болельщики начали подозревать, что их кумир может вовсе завершить карьеру.  

Сам Конор недавно опубликовал твит, в котором написал, что выйдет на бой 14 декабря в Дублине, но руководитель UFC Дана Уайт эту информацию опроверг

«Уверен, вы видели этот «твит». Конор хочет выступить 14 декабря в Дублине. Но мы в это время проведём турнир в Лас-Вегасе. Если он не захочет там сражаться, может вернуться в начале следующего года», — заявил Уайт.

Подобное поведение Макгрегора не может не вызывать вопросов. Очевидно, что ирландец не мог не знать, что 14 декабря не сможет подраться на родине в рамках UFC. Впрочем, возможно, Макрегор имел в виду новый поединок по правилам бокса. Неслучайно в среду появилась информация о возможной встрече ирландца с соотечественником, боксёром Люком Килером. Последний подтвердил, что переговоры относительно организации боя действительно велись, но успехом не увенчались.

«Ждём восстановления Миочича, после чего закончим трилогию»

Активно развиваются события и в других весовых категориях, например, в тяжёлом весе. В рамках этой категории Стипе Миочич в августе побил Даниэля Кормье и завоевал титул. Попутно хорват взял у американца реванш за поражение в прошлом году.  

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Однако на этом история противостояния бойцов, судя по всему, закончена не будет. Пусть Миочич ещё даже не успел выписаться из больницы после поединка, Уайт уже заявил о новой встрече Стипе с Кормье.

«Миочич восстанавливается после второго боя. Он пропустил много ударов в том поединке. Мы ждём его выздоровления, после чего закончим трилогию», — заявил Уайт.

Вполне возможно, что этот бой станет для Кормье последним, ведь Даниэлю уже 40 лет, и он неоднократно признавался в желании уйти из большого спорта. Новое поражение, наверняка, подтолкнёт спортсмена к этому решению. Следующий же на очереди в числе желающих сразиться с Миочичем — Франсис Нганну.

«Очень жду этого поединка. После последнего боя президент UFC Дана Уайт сказал мне, что нужно дождаться реванша Стипе и Кормье, прежде чем получу титульный шанс. Я готов. Полностью готов к бою с Миочичем. Планирую взять реванш. Второй бой пройдёт по иному сценарию. Надеюсь, получу бой с Миочичем ещё в 2019 году, это было бы здорово», — цитирует Нганну BJPenn.

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