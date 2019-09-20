Уайт рассказал, когда Макгрегор может провести следующий бой

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о сроках возвращения в октагон бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
Уайт рассказал, когда Макгрегор может провести следующий бой
  • © thenotoriousmma / Instagram

«Уверен, вы видели тот твит. Конор хочет выступить 14 декабря в Дублине. Но мы в это время проведём турнир в Лас-Вегасе. Если он не захочет выступать там, он может вернуться в начале следующего года», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Свой последний поединок Макгрегор провёл 6 октября 2018 года. Тогда он в титульном бою уступил действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее американец Хорхе Масвидаль заявил, что в UFC исключили его бой с Макгрегором.

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