Масвидаль заявил, что в UFC исключили его бой с Макгрегором

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Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль заявил, что президент организации Дана Уайт выступил против проведения его поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
Масвидаль заявил, что в UFC исключили его бой с Макгрегором
  • globallookpress.com

«Этот бой Уайт забраковал. Он не хочет уголовного дела с обвинениями в убийстве. Промоушен не даст дорогу этому поединку. Я не хочу садиться в тюрьму за убийство», — приводит слова Масвидаля ESPN.

По его словам, сам Уайт признал, что бойцы находятся на разных уровнях и Масвидаль является слишком жёстким соперником для Макгрегора.

Следующим соперником Масвидаля станет соотечественник Нэйт Диаз, с которым он сразится 2 ноября в главном событии турнира UFC 244 в Нью-Йорке.

Ранее американец Дастин Порье бросил очередной вызов Макгрегору.

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